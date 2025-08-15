Como col dubbio Morata. Decisione in extremis

Il Como è pronto per il primo impegno della stagione in Coppa Italia, contro il Sudtirol, domani alle 18.30 al Sinigaglia. Ma sul Lario ci sono sempre novità: il miglior marcatore della squadra in questa fase pre-stagionale, Ivan Azon, passa in prestito per un anno all’Ipswich Town per due milioni, con obbligo di riscatto a 14 in caso di promozione in Premier League da parte della squadra inglese. Anche Patrick Cutrone sembra che stia per lasciare il Como, destinazione Siviglia. La sua maglia numero dieci è stata data a Nico Paz e Fabregas ha fatto un elenco dei capitani della squadra, non comprendendolo in questa rosa.

C’è ancora indecisione sulla presenza di Morata in campo, già da domani. "Ho parlato con lui, decideremo insieme all’ultimo a seconda delle sue sensazioni - dice Fabregas -. Abbiamo preparato un piano di recupero fisico apposito per Alvaro, che non ha fatto la preparazione con noi, ma è in ottima forma. Il Como da anni non va avanti in Coppa Italia, faremo di tutto per affrontare il torneo al meglio e dare le soddisfazioni che mancano da anni ai nostri tifosi. Abbiamo affrontato cinque amichevoli di alto livello, con squadre che vogliono giocare la partita. Abbiamo imparato molto, tutti: i giocatori, io, la società, tutta la famiglia Como. Ora torniamo nella realtà italiana ed affronteremo una squadra che schiererà la difesa bassa, ma siamo pronti a vincere, con la nostra mentalità aggressiva e la voglia di fare gioco".