Como, è un pareggio con rimpianti. Morata grazia il Napoli dal dischetto

di Camilla GaravagliaNel giorno di Tutti i Santi, infine, Sant’Abbondio sorride. Serviva il Como a frenare l’ascesa del Napoli, che dall’inizio del campionato a ieri non aveva mai pareggiato - né mai tantomeno perso - in casa. Una grande partita, quella del Como, che ha retto egregiamente la prova del Maradona senza farsi intimorire da una delle tifoserie più calde del campionato. Bando alla timidezza, la formazione di Fabregas ha spinto fin da subito, cercando di palleggiare come sempre. Primo momento decisivo della partita al 24’: Milinkovic Savic esce scompostamente su Morata, partito in posizione regolare, ed è subito penalty. Rigore causato, rigore parato: il tiro dello spagnolo è lento e centrale e l’estremo difensore bissa la parata di Lecce su Camarda, riconfermando la sua fama di uomo para-rigori (per la gioia di Conte, che tanto ha puntato i piedi per averlo nella sessione estiva di mercato). Il primo tempo non regalerà altre emozioni.

Nel secondo il Napoli prova a rendersi pericoloso con Gutierrez e McTominay senza però impensierire Butez. La rete resta vuota, la partita termina sullo 0-0. "Quando giochi così, devi vincere - ha commentato Cesc Fabregas, che si conferma un vero osso duro per Conte - però abbiamo comunque fatto uno step in avanti, portando a casa una bella prova contro i campioni d’Italia: non ho ancora visto, finora, una squadra che ha tenuto così tanto testa agli uomini di Conte. La cosa che mi rende più orgoglioso è il fatto di avere investito sui “ragazzini“: abbiamo in formazione giocatori giovanissimi ed è una cosa che non vedo, oggi, in Europa, salvo qualche eccezione. La gente preferisce parlare dei soldi, io preferisco parlare dell’età. Chiunque si sarebbe spaventato al Maradona, ma loro hanno saputo soffrire e mi hanno emozionato. Siamo sulla strada giusta".

Ora il Napoli rischia il primato: l’Inter scenderà oggi in campo contro il Verona, in serata Milan-Roma, con la formazione di Gasperini che, in caso di vittoria, si troverebbe sola in testa alla classifica. Intanto, con questa gara, il Como si iscrive al partito delle squadre che ufficialmente possono sognare l’Europa.