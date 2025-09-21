Como corsaro a Firenze. Gran rimonta nel secondo tempo con i gol di Kempf e Addai

Como, 21 settembre 2025 – Un Como arrembante a Firenze vince per 2 a 1, con una gran rimonta nel secondo tempo. I lariani reagiscono al gol iniziale di Mandragora grazie alla rete di testa di Kempf e al gran gol finale di Addai. Un gran De Gea ha impedito che il risultato fosse più largo, con una Fiorentina che ha applicato un gioco ostruzionistico per tutta la partita, con Kean poco servito.

Paz e Morata sono stati bloccati sia con le buone che con le cattive, ma Rodriguez e Addai hanno tirato fuori il loro talento e classe. Fabregas schiera un Como più difensivo del solito, con Smolcic sulla destra e avanza Vojvoda sull'esterno superiore. In mezzo alla difesa fa esordire il brasiliano Carlos, arrivato dal Galatasaray.

Perrone atterra subito al 5' Kean, punizione dalla lunetta per la Fiorentina, battuta da Mandragora, la barriera respinge, sempre Mandragora al volo di sinistro infila un Butez immobile. Kean fa paura ai lariani, saltando tutta la difesa in diagonale al 10', ma il suo tiro è alto. Una capocciata alta di Perrone, al 20' su un cross di Valle è il primo tiro verso la porta di un deludente Como fino ad ora.

I viola attaccano sempre e il Como fa fatica a liberare l'area, cercando sempre di impostare l'azione. Si vede anche Morata al 33' con un tiro che è andato ampiamente a lato. I viola si tirano indietro ed agiscono solo in contropiede, lasciando palla ai comaschi, che però sembra non essere ancora entrati in partita. Clamorosa infilata di Nico Paz, per Morata al 38', che davanti a De Gea sull'esterno, invece di passare a un libero Perrone davanti alla porta, preferisce tirare, con palla che poi esce.

Per i numerosi stop dovuti ai falli,il recupero del primo tempo è di 4 minuti, e proprio al 48' Nicolussi, spinge alle spalle Perrone entrato in area da solo, il Var impiega altri 5 minuti per decidere di assegnare una punizione dal limite. Batte Paz sulla barriera, Perrone rimette la palla in area, dove Carlos segna al volo, ma Bonacina annulla per fuorigioco. Nicolussi per chiara occasione di rete, andava almeno ammonito o espulso.

A inizio ripresa Fabregas toglie un nervoso Vojvoda, per Jesus Rodriguez, alla ricerca del pareggio. Una combinazione a destra fra Nico Paz e Kunh, libera Roberto al tiro, diretto all'incrocio, ma De Gea ci arriva. La partita prosegue con una miriade di falli a centrocampo, dove Bonacina avaro di cartellini, non interviene mai. I lariani spingono, prima falliscono una grande occasione con Douvikas, su passaggio di Addai appena entrato, poi pareggiano. Al 20' Paz batte da sinistra una punizione, Kempf decolla e di fronte piena picchia in porta un pallone imprendibile per De Gea.

Fabregas carica i suoi nel cooling break e vuole la vittoria. Rodriguez galleggia a sinistra imprendibile per i giocatori viola, ma il suo tiro a giro finisce alto. C'è solo il Como in campo e De Gea deve dare il meglio, quando la palla ristagna nell'area viola, come su un altro tiro violento di Paz al 29'. Un altra occasione al 43' per Roberto Sergi, che in area, tira male facendo rimbalzare la palla a terra e mandandola fuori. Sei sono i minuti di recupero e Addai approfitta, di una Fiorentina in ginocchio fisicamente nel finale per segnare il gol della vittoria. La ubriacante serpentina da destra dell'olandese, lascia sul posto Pongracic e con un diagonale batte De Gea.

FIORENTINA-COMO 1-2 (0-1) Marcatori: Mandragora al 6' pt; Kempf al 21' st, Addai al 49' st.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea 7,5 ; Dodo 6,5, Pongracic 5, Ranieri 5,5 (dal 32'st Viti sv), Gosens 6,5; Lamptey 6 (dal 21' pt Fortini 6), Mandragora 7 (dal 15' st Fagioli 5,5), Nicolussi Caviglia 6,5, Fazzini 5,5 (dal 15' st Sohm 6); Kean 5,5, Piccoli 6 (dal 32' st Dzeko sv). A disposizione: Martinelli, Lezerini, Kouadio, Marì, Parisi, Richardson, Ndour, Gudmundsson, Sabiri. All. Pioli 6.

COMO (4-2-3-1): Butez 6 ; Smolcic 5,5 , Diego Carlos 7, Kempf 7, Valle 6 (dal 36'st Posch sv); Perrone 6,5, Sergi Roberto 6; Vojvoda 5 (dal 1' st Rodriguez 7), Paz 6,5, Kuhn 6,5 (dal 15'st Addai 7); Morata 6,5 (dal 15' st Douvikas 6). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Moreno, Baturina, Da Cunha, Cerri All. Fabregas 7. Arbitro: Bonacina di Bergamo 5.