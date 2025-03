Como, guanto di sfida. "Giocheremo con coraggio per sconfiggere il Diavolo»

È il giorno di Milan-Como. Sfida di ritorno a soli due mesi dall’1-2 dei rossoneri in rimonta. "Dobbiamo fare esperienza, poi si sa che contro squadre al top come il Milan la partita può essere sempre ribaltata, lo hanno fatto con l’Empoli e il Monza, noi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, contro il Venezia abbiamo subito gol nel recupero, dobbiamo imparare a gestire la palla nel finale, senza buttarla via, ma mantenendo sempre la linea alta ed essere propositivi". Così profetizza mister Fabregas. Il suo Como oggi avrà tutta la rosa a disposizione per giocare con "coraggio e personalità, come dobbiamo fare sempre": "Ho due giocatori di qualità per ruolo, sono contento di poter fare delle scelte, non mi era capitato prima in stagione, chi starà in panchina poi deve essere sempre pronto ad entrare, ora con cinque sostituzioni cambi quasi mezza squadra – continua il tecnico –. I rossoneri con Conceição hanno trovato equilibrio, Leao e Pulisic sono in forma, noi abbiamo lavorato tanto e abbiamo più soluzioni, con il nuovo 4-3-3 portiamo più gente in area di rigore". Ma per l’appuntamento a San Siro Fabregas potrebbe tornare al 4-2-3-1, con l’ex Cutrone davanti come prima punta.

"Non ha giocato molto le ultime partite, è stata una scelta tecnico-tattica. Lui è fondamentale quando vogliamo dare profondità alla squadra – l’analisi di Fabregas –, contro il Venezia ho dovuto dare spazio anche a Douvikas, lui è un nazionale greco, lo dovevo provare. Come ho provato Ikonè, un giocatore forte, con tanta qualità, deve trovare continuità ed essere più cattivo sottoporta. È un giocatore diverso da Strefezza, che oltre a saltare l’uomo fa un grande lavoro difensivo. E poi Van Der Brempt è tornato in gruppo e sta molto bene, ma Smolcic ha giocato una grande partita contro il Venezia". "Andremo lì per lottare con una grande mentalità e con un piano gara pensato per vincere. Assane Diao sta bene in questo periodo di Ramadan, l’altro giorno contro il Venezia faceva caldo e gli è mancata un po’ l’energia. Una partita può succedere, ma è pronto per giocare contro il Milan senza problemi".