Como inarrestabile: quinta vittoria consecutiva in Serie A battendo il Parma

PARMAComo inarrestabile: vince anche a Parma e conquista il record di cinque vittorie consecutive in serie A. A risolverla come sabato scorso un gol di Strefezza, che porta i lariani al decimo posto. Il Parma ci ha messo il cuore, ma deve solo recriminare per l’imprecisione delle proprie punte. E’ un Como che fa sognare, che ha limato molto difetti di inizio stagione, come la fase difensiva (quarta partita senza subire reti). E’ stato un match combattuto, con diverse occasioni da ambo le parti, con Ikonè crea sempre spunti e superiorità numerica, ma i compagni non si fanno trovare pronti all’appuntamento in più occasioni. Il Como martella la porta emiliana e al 42’ su angolo di Da Cunha, arriva Kempf, che di testa impegna Suzuki. La partita s’infiamma e il Parma replica con Pellegrino che spara sopra la traversa. Eccezionale 71% di possesso palla del Como, che però in avvio di ripresa rischia (traversa di Pellegrino). Il Como replica con Ikonè, che scarta Suzuki ma tira sull’esterno della rete. Il gol al 33’: Ikone serve morbido in area Douvikas, tap in del greco verso Strefezza, che non sbaglia. Nel finale arrembaggio del Parma, che manca il pareggio con Man a due metri dalla porta. Enrico Levrini