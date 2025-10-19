Como-Juventus 2-0, per Nico Paz gol e assist. Primo ko stagionale per i bianconeri

Como, 19 ottobre 2025 - Il Como infligge alla Juventus la prima sconfitta stagionale. Nel lunch match domenicale della settima giornata di Serie A, i lanari si impongono 2-0 grazie alla reti di Kempf e Nico Paz: con questa affermazione, la compagine guidata da Fabregas riprende in classifica proprio la Vecchia Signora a quota 12 punti.

Le scelte degli allenatori

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. All. Fabregas.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All. Tudor.

La cronaca

Primo tempo - Inizio da sogno per il Como, che dopo nemmeno quattro giri di lancette passa in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo, Nico Paz mette in mezzo un pallone tagliato sul quale si avventa Kempf, che non dà scampo a Di Gregorio. Con il passare dei minuti la Vecchia Signora prova a prendere in mano il possesso palla, tentando di accendersi con le giocate di Yildiz e Conceicao. Al 20' una ripartenza dei bianconeri libera al tiro il numero 10 turco, che non inquadra il bersaglio grosso. Lo centra invece al 28' Morata, sul cui sinistro Di Gregorio deve sporcarsi i guantoni. Madama riesce più volte ad avvicinarsi all'area avversaria, ma dalla trequarti in su non è necessariamente incisiva. Dall'altra parte Alberto Moreno chiama di nuovo in causa Di Gregorio, che si fa trovare pronto. Al 35' gol annullato a David per fuorigioco di Koopmeiners. Due minuti più tardi clamorosa chance per Thuram che, servito da Kalulu, manda il pallone sul fondo da centro area. Impreciso anche il mancino di Conceicao. Proprio in chiusura di prima frazione, i piemontesi rischiano di incassare il raddoppio, ma Rugani si immola sulla conclusione di Vojvoda, riscattando l'errore precedente in disimpegno.

Secondo tempo - In apertura di ripresa i lanari inseriscono Ramon per Diego Carlos. Subito una grande occasione per i padroni di casa: al 55' Vojvoda calcia verso la porta di Di Gregorio, l'estremo difensore ex Monza respinge, ma la sfera resta lì e Caqueret sfiora il 2-0. La Juve replica immediatamente, prima con la punizione alta di poco di Koopmeiners, poi con la zuccata dello stesso olandese bloccata da Butez. Anche Thuram ci prova di testa, ma la mira non è felice. Cambiano le due squadre: il Como manda in campo Alex Valle e Douvikas, la Vecchia Signora lancia McKennie e Vlahovic. Al 78' Nico Paz, in transizione, si inventa il raddoppio: il numero 10 elude la marcatura di Cambiaso e di sinistro beffa Di Gregorio. Nonostante ci sia ancora il tempo per reagire, alla truppa di Tudor manca la forza e la lucidità. E così dopo otto minuti di recupero il Sinigaglia può esultare per il successo del Como.

Il tabellino

Como-Juventus 2-0

Como (3-5-2): Butez; Smoicic (87' Posch), Diego Carlos (46' Ramon), Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret (68' Douvikas), Moreno (68' Valle); Nico Paz, Morata (92' Van der Brempt). A disposizione: Cavlina, Vigorito, Posch, Goldaniga, Baturina, Kuhn, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (83' Joao Mario), Kelly, Cambiaso (83' Kostic); Locatelli (77' Vlahovic), Thuram; Conceicao, Koopmeiners (77' McKennie), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Adzic, Openda. Allenatore: Tudor. Reti: 3' Kempf (C), 79' Nico Paz (C). Ammoniti: Kelly (J), Moreno (C), Smoicic (C), Diego Carlos (C).