Como-Juventus, Vlahovic favorito per partire dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Como, 18 ottobre 2025 - Il lunch match domenica della settima giornata di Serie A vede scontrarsi Como e Juventus al Sinigaglia. I padroni di casa sognano tre punti e aggancio in classifica dopo aver pareggiato le ultime due gare con Cremonese e Atalanta. Punta al ritorno alla vittoria anche la Vecchia Signora, reduce da cinque segni ‘ics’ consecutivi tra campionato e Champions League. L'obiettivo dei bianconeri è quello di non far scappare chi sta davanti, ma contro la formazione allenata da Cesc Fabregas non sarà facile avere la meglio. Basta pensare che i lanari non avevano mai cominciato così bene il massimo torneo nell'era dei tre punti: sono otto i punti guadagnati rispetto a un anno fa a questo punto della stagione. Dal canto suo, Madama non perde in Serie A dal 23 aprile scorso (0-1 a Parma) e in questo campionato è l'unica formazione ancora imbattuta assieme all'Atalanta.

I precedenti

Questa sarà la 29° sfida tra Como e Juventus in Serie A: il bilancio sorride ai bianconeri che conducono per 15 successi a tre, con 10 pareggi a completare il quadro. I torinesi sono rimasti imbattuti nelle ultime 23 sfide contro il Como in campionato (14V, 9N) e l'ultimo successo dei lombardi nel torneo risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia). Fra le formazioni attualmente in Serie A, solo contro il Bologna (26) i i piemontesi vantano una striscia aperta più lunga senza sconfitta nel massimo campionato. Questa sarà solo la terza volta nella storia della Serie A che Como e Juventus si affronteranno separate al massimo da tre punti in classifica dopo almeno cinque partite stagionali di entrambe nel torneo: i due precedenti sono terminati con un successo bianconero per 2-0 (il 20 gennaio 1985) e un pareggio a reti inviolate (il 2 novembre 1986). Dopo aver segnato 10 reti nelle prime cinque sfide contro la Vecchia Signora in Serie A (esattamente due in media a partita), il Como ha realizzato lo stesso numero di gol contro i bianconeri nelle successive 23 gare nel torneo (0.4 a gara) e, in particolare, nelle ultime 19 non è mai riuscito a realizzare più di una marcatura restando ben 12 volte a secco. Juventus e Como si affronteranno in un match dopo la sosta per le nazionali per la quarta volta nella loro storia (l’ultima il 27 settembre 1981); nei tre precedenti, i bianconeri hanno sempre vinto, con un punteggio complessivo di 10-3.

Le parole di Tudor

"Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di recuperare e in nazionali sono rientrati a scaglioni come sempre in base al termine degli impegni con le rispettive selezioni - le parole di Igor Tudor in conferenza stampa - Abbiamo fatto due allenamenti insieme per preparare la gara di domani a Como: sarà una partita difficile, abbiamo grande rispetto per l’avversario ma noi vogliamo fare la nostra prestazione. L’identità della squadra ci deve essere, ma poi subentrano problematiche che ti costringono a cambiare in modo positivo o negativo. Per questo la squadra non è mai la stessa, possono esserci sempre tante differenti variabili. Io passo tutte le giornate a pensare a come posso aiutare i miei giocatori a rendere meglio. Zhegrova non sta bene, domani non sarà convocato. Penso che da lunedì Miretti tornerà con la squadra. È normale che si parli tanto della Juventus, è il bello del calcio e ognuno ha la sua idea. L’allenatore conosce meglio di tutti i suoi giocatori. Yildiz ha sempre giocato in zona centrale, ha questa libertà di trovare i suoi spazi per giocare dove si sente più a suo agio. È cresciuto tantissimo".

Le probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. All. Fabregas.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Le curiosità

Madama ha vinto entrambe le ultime due partite di Serie A giocate dopo una sosta per le nazionali (contro Genoa e Inter): tanti successi quanti quelli ottenuti nei precedenti sei match di questo tipo nel torneo (3N, 1P). Juventus (96 come il Napoli) e Como (90) sono due delle quattro squadre che hanno tentato più conclusioni in questa Serie A – al primo posto in questa graduatoria troviamo l’Inter (121). In difesa, invece, nessuna squadra ha subito meno tiri nello specchio rispetto ai lariani (16, come il Napoli) nel campionato in corso, con i bianconeri subito dietro (17, come Roma e Bologna). Il Como ha perso al massimo uno dei primi sei match stagionali giocati in Serie A (2V, 3N, 1P) solo per la terza volta nella propria storia dopo il 1950/51 (1P) e il 1986/87 (0P). Inoltre – considerando da sempre tre punti a vittoria – i lariani potrebbero conquistare almeno 12 punti nelle prime sette sfide in un singolo massimo campionato (nove al momento) per la prima volta dal 1950/51 (14 in quel caso) e la terza in assoluto (13 nel 1949/50). Il Como non ha vinto alcuna delle ultime 14 sfide di Serie A disputate dopo una pausa per le nazionali (5N, 9P), l’ultimo successo dei lariani in questo tipo di match risale al 23 ottobre 1988 contro il Bologna (1-0 interno con gol di Dan Corneliusson).

La designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Como e Juventus sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. In sala VAR ci sarà Maresca, coadiuvato da La Penna come AVAR.

Orario e dove vederla

Verona-Juventus è in calendario per domenica 19 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 12:30. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

