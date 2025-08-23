Como-Lazio: Fabregas contro Sarri è sfida già da Europa, probabili formazioni e orari tv

Como 23 agosto 2025 - Due estati agli antipodi, portano Como e Lazio ad affrontarsi al debutto della nuova stagione di Serie A. Allo stadio Sinigaglia due delle annunciate protagoniste nella lotta per l'Europa affronteranno il loro primo ballo stagionale l'una contro l'altra. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30 di domenica 24 agosto 2025.

Il Como ha vissuto un'estate da assoluta protagonista. Il ricco mercato della proprietà indonesiana ha portato in Italia giocatori giovani dal valore assoluto. Jesus Rodrgiuez e Martin Baturina sono i due gioielli arrivati in estate, con Alvaro Morata ultimo inserito dal calciomercato. Le tante aggiunte si sommano alle conferme di Perrone e Nico Paz. Un attacco stellare per i lariani, le cui ambizioni però saranno spesso e volentieri testate dalla tenuta difensiva. La riconferma del decimo posto è l'obiettivo minimo per Fabregas, lottare per l'Europa il sogno della dirigenza.

Per un curioso caso del destino, se il Como è stata tra le protagoniste del mercato in entrata, con ingaggi di altissimo profilo, la Lazio è l'esatto rovescio della medaglia. I biancocelesti si sono visti fermare il mercato in entrata dalla Covisoc, frenando così gli entusiasmi dati dal ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha dovuto fare la conta dei suoi e cercare soluzioni anche tra i meno utilizzati da Baroni lo scorso anno. Per i biancocelesti si tratterà della prima stagione senza Europa dal campionato 2016-17, un'occasione per concentrarsi solo sul campionato e far tornare a volare l'Aquila biancoceleste.

L'arbitro della gara

La designazione arbitrale per la prima giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara tra Como e Lazio, in programma allo stadio Sinigaglia alle 18:30 di domenica 24 agosto, al signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio: Turrini sarà il IV ufficiale mentre Aureliano e Chiffi sono stati indicati nei ruoli di Var e Avar. Debutto stagionale per l'esperto fischietto piemontese, per lui si tratterà dell'incrocio numero 13 in carriera con la Lazio, nei precedenti 10 vittorie e 2 ko per i capitolini. Sono in totale 8 invece le gare dirette del Como da parte di Manganiello, i precedenti raccontano 1 solo successo per i lombardi, con 5 pareggi e 2 sconfitte.

Probabili formazioni

Fabregas potrebbe ripartire da un tridente puro con Douvikas al centro, in vantaggio su Morata nel ballottaggio, con Rodriguez e Diao a completare la linea. A centrocampo Nico Paz sarà il faro del reparto, con Da Cunha e Sergi Roberto in vantaggio su Perrone in una sfida a tre per due posti. In difesa possibile esordio dal per Ramon al centro del reparto con Kempf. Vojvoda e Moreno saranno i due terzini.

Sarri riparte dal suo patentato 4-3-3, con sfida aperta tra Provedel e Mandas per il ruolo di titolare in porta. Al centro della difesa out per squalifica Romagnoli, Provstgaard è il favorito per affiancare Gila al centro, con Marusic a destra e Tavares a sinistra. Rovella detta i tempi in mediana, con Guendouzi e Dele-Bashiru al suo fianco. Nel tridente offensivo Castellanos è supportato da Cancellieri e Zaccagni.

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Paz, Sergi Roberto, Da Cunha; Rodriguez, Douvikas, Diao. All. Cesc Fabregas.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Como e Lazio dello stadio Giuseppe Sinigaglia, valevole per la prima di Serie A, inizierà alle ore 18:30 di domenica 24 agosto 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sul canale Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18:00. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision Box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.