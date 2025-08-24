Como-Lazio 2-0: Nico Paz è già magico, lui e Douvikas abbattono i biancocelesti

Como 24 agosto 2025 – Due colpi di genio di Nico Paz e Como vincente all'esordio. I lariani si impongono per 2-0 sulla Lazio e conquistano i primi tre punti della loro stagione. Prima assist da parte del numero 10 comasco per Douvikas, poi punizione meravigliosa per mettere i sigilli sul risultato. La Lazio ha di che recriminarsi, soprattutto per il fuorigioco millimetrico che annulla la rete di Castellanos, la quale sarebbe valsa il momentaneo pareggio.

Primo tempo

Per il debutto stagionale Fabregas sceglie il suo 4-2-3-1 in una versione molto offensiva. Davanti a Butez la linea a quattro vede Ramon e Kempf al centro, con Van der Brempt e Valle sulle corsie. In mediana Perrone e Da Cunha dettano i tempi, mentre Nico Paz è il faro in trequarti. Al fianco del genio prodotto del Real Madrid Vojvoda e Jesus Rodriguez, in avanti il solo Douvikas. In casa Lazio invece Provedel vince il ballottaggio con Mandas tra i pali, con Provstgaard al debutto da titolare in Serie A al fianco di Gila. Lazzari a destra e Nuno Tavares a sinistra; in mediana la scelta di Sarri ricade su Cataldi insieme a Guendouzi e Dele-Bashiru. Il tridente è guidato da Castellanos, supportato da Cancellieri e Zaccagni.

Partono molto bene i padroni di casa, lanciati anche da una super pre-stagione dove hanno affrontato e spesso vinto contro squadre di caratura internazionale. La squadra di Fabregas alza molto bene il proprio baricentro in fase di pressione e i biancocelesti faticano a uscire dalla pressione avversaria. La manovra è poco fluida e questo porta a diversi recuperi da parte dei lombardi. Il Como è anche pericoloso quando riesce ad alimentare le giocate dei propri esterni. I difensori laziali vanno in apprensione, ma riescono sempre a gestire i pericoli prima che arrivino dalla parti di Provedel.

Tanto agonismo in campo e tanti contatti oltre il limite e sanzionati da Manganiello. Al minuto 16 arriva anche il primo cartellino giallo, con Nico Paz a finire sul taccuino del direttore di gara dopo un intervento abbastanza duro e in ritardo sull'avversario. Nonostante i tanti falli commessi è ancora il Como ad avere in mano le redini della gara. Gila e compagni sono costretti a un paio di interventi complicati per allontanare il pericolo, ma i lariani crescono. Prima Jesus Rodriguez di testa colpisce sfiorando il palo esterno alla destra di Provedel. Poi Vojvoda calcia al volo sulla sponda dello stesso Rodriguez, ma il portiere friulano si distende a respingere la sfera in una parata tutt'altro che semplice.

Le difficoltà della Lazio aumentano e al 31' arriva il primo giallo della partita per gli ospiti. Zaccagni atterra Vojvoda dopo essere saltato in dribbling da buona posizione e rimedia il cartellino giallo. Sulla successiva battuta altra occasione di marca lariana dove però manca la precisione al momento della conclusione. Per vedere la Lazio è necessario aspettare fino al trentacinquesimo di gioco, quando sul cross di Nuno Tavares, Cancellieri arpiona in area e fornisce la palla a rimorchio per Guendouzi. Il francese calcia di prima intenzione ma il suo destro resta scarico e centrale, blocca Butez.

La gara entra nei suoi ultimi dieci minuti con l'ammonizione per Van der Brempt in seguito a un fallo piuttosto duro a centrocampo. La Lazio reclama un rigore sul finale, ma l'arbitro lascia correre e non viene richiamato dal Var. Si arriva così al 45' quando senza concedere recupero Manganiello fischia due volte e manda le due squadre al riposo per l'intervallo. Il risultato è di 0-0 dopo il primo tempo di gioco al Sinigaglia.

Secondo tempo

Il secondo tempo comincia senza cambi ma con un ritmo di gioco altissimo. Cancellieri batte il primo colpo, ma il suo tentativo rasoterra è leggermente fuorimisura. Non sbaglia invece Douvikas alla sua prima occasione della ripresa. Il greco scatta sul filo del fuorigioco e viene servito perfettamente da Nico Paz. Preso il tempo a Gila e Provstgaard, l'attaccante del Como resiste al rientro dello spagnolo e con il diagonale batte Provedel, nonostante il tocco del portiere laziale. Como avanti al 48' per 1-0. La Lazio prova a reagire, ma è ancora la squadra di casa a tenere in mano le redini dell'incontro. Da Cunha dal limite mette i brividi agli ospiti, ma i capitolini resistono.

La Lazio prova a reagire e riesce a propria volta a costruire un paio di azioni pericolose. Prima Castellanos manca di un nonnulla l'appuntamento col pallone sul suggerimento di Zaccagni. Poi lo stesso argentino troverebbe anche l'occasione del pareggio. Dopo gli ingressi di Pedro e Marusic a rilevare Cancellieri e Lazzari, il Taty riceve in profondità sul lancio preciso per tempi e realizzazione da dietro. Lasciata alle spalle la difesa lariana, l'ex Girona è glaciale e supera Butez calciando in mezzo alle sue gambe. Lunga revisione del Var prima dell'annuncio al pubblico di Manganiello che annulla la rete di Castellanos. Fuorigioco millimetrico da parte dell'attaccante capitolino, che annulla la rete del pari biancoceleste.

Valzer di cambi dopo l'occasione di marca laziale: Sarri getta nella mischia Rovella e Luca Pellegrini per Cataldi e Nuno Tavares. Fabregas risponde con Smolcic e Morata al posto di Van der Brempt e Douvikas. Proprio Morata appena entrato manda uno squillo con un violento destro da fuori area, largo alla sinistra di Provedel. C'è però odore di gol nell'aria e al 74' Nico Paz tira fuori la bacchetta magica e con un colpo da maestro firma il 2-0 per il Como. Sul calcio di punizione dai venticinque metri, sinistro a girare fuori dalla barriera ed entrare sul primo palo, dove Provedel semplicemente non può arrivare. Un gol da far vedere e rivedere.

Lazio alle corde, nel finale prova un ultimo assalto Sarri. Entra Dia per Dele-Bashiru, ma sono ancora i lariani a sfiorare il tris. Bellissima giocata da sinitra a destra, dove Nico Paz serve benissimo in area Vojvoda. Il kosovaro finta con il destro e manda fuorigiri il difensore, poi calcia con il sinistro, ma colpisce in pieno la traversa. Sulla ribattuta del legno Perrone prova a segnare in tap-in ma colpisce alto. La partita entra nei suoi ultimi dieci minuti, quando entrano Caqueret e Sergi Roberto per Nico Paz e Perrone. Nonostante l'uscita del numero 10 sono sempre i ragazzi di Fabregas a dettare il ritmo e costruire gioco.

Nel finale poche occasioni da gol e tanta gestione da parte del Como. Fabregas concede anche il debutto a Kuhn in Serie A, arrivato in estate dal Celtic, mentre rileva Rodriguez. La Lazio ha un sussulto finale, ma non riesce ad accorciare le distanze. La partita termina così sul 2-0 per la squadra lariana, biancocelesti ko al ritorno di Sarri in panchina. Douvikas e Nico Paz firmano i primi tre punti della stagione dei lombardi, i quali rendono esplicite le proprie ambizioni per questa stagione.