Como-Real, intesa su Paz. Rischio addio a gennaio

Anche a campionato fermo, i riflettori su Nico Paz non si spengono. L’Argentina, con Messi a riposo, ha utilizzato il giocatore del Como per tutti i novanta minuti nell’amichevole contro il Venezuela, finita 1-0 per l’albiceleste con rete di Lo Celso. Scaloni ha schierato Paz dietro a Lautaro e Julian Alvarez e Nico non ha deluso le aspettative, colpendo un palo e mostrando tutta la qualità del suo gioco. I rumors sul suo prossimo futuro sono ulteriormente aumentati, ma difficilmente vestirà, nella prossima stagione o a partire da gennaio, una maglia differente fra Como e Real Madrid. Sul giocatore, oltre a un contratto ben preciso, pare ci sia un patto di ferro fra le due società, che d’accordo hanno rifiutato l’offerta di trasferimento dal Tottenham per 70 milioni.

Il Real ha in mano Paz, deve solo decidere come e quando riprenderlo. Poteva riportarlo a Madrid il 30 giugno di quest’anno, per 8 milioni, ma ha rinunciato a sfruttare la prima opzione nel contratto, per lasciarlo maturare ancora una stagione a Como, visto che lo può riscattare nel 2026 a 9 milioni o nel 2027 a 10. Esiste una seconda clausola che dà diritto al Como di venderlo, incassando il 50%, della vendita, col Madrid che ha la possibilità di pareggiare l’offerta e riportarlo in Spagna. Al Como, quindi, converrebbe vendere Paz a gennaio e incassare la metà dei 70 milioni di valutazione, piuttosto che perderlo a giugno a 9. Il Como, in questi ultimi mesi, ha cercato di togliere tutte queste clausole sul giocatore e acquisire Paz al 100%, ma il Real ha risposto picche.

Florentino Perez non vuole perdere Nico Paz e ha proposto un meritato indennizzo extra per la valorizzazione del giocatore, più la possibilità di avere altri giovani promesse dei blancos nel prossimo mercato (si parla anche del diciannovenne talento brasiliano Endrik) come è gia successo per Jacobo Ramon, stella della Spagna Under 21. Il Real potrebbe però lasciare Paz al Como anche fino al 2027, nel caso in cui i lariani dovessero conquistare l’accesso a una coppa europea, che porterebbe ulteriore visibilità al ragazzo dopo i Mondiali.