Como-Sassuolo. Fabregas vuole gli ottavi per sognare pure in coppa: "Il trofeo è un obiettivo»

Questa sera alle 21 il Como attende il Sassuolo per i sedicesimi turno di Coppa Italia. I lariani dopo la grande prestazione di Firenze tornano, subito in campo, con voglia di vittoria. "Faremo di tutto per arrivare in fondo alla manifestazione, è un nostro obbiettivo, è un trofeo che manca alla società. I giocatori devono anche abituarsi a giocare tre partite la settimana, allenandosi solo una o due volte. L’ampia rosa mi dà diverse possibilità di formazione, senza avere cali di qualità", afferma Fabregas.

Nel palmares del Como ci sono già la Coppa Italia di Serie D e C, e in caso di conquista del trofeo principale, sarebbe la prima società italiana ad averle conquistate tutte e tre. I lariani hanno all’attivo una semifinale di Coppa, persa nel 1986 a tavolino contro la Sampdoria, dopo che l’arbitro Redini era stato colpito da un accendino, a seguito dell’assegnazione di un rigore ai blucerchiati.

Ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla squadra vista a Firenze. L’allenatore utilizzerà chi ha lasciato a riposo, come Caqueret e Da Cunha, o chi deve recuperare da infortuni e chi ha giocato meno. In porta si potrebbe vedere anche il nuovo portiere croato Cavlina, ma anche Butez ha bisogno di ulteriore rodaggio. In difesa ci sarà Goldaniga, che non è ancora entrato in una partita ufficiale, con Carlos che ha bisogno anche lui di capire i meccanismi di squadra, mentre Ramon entrerà nella ripresa. La mediana sarà completamente stravolta, fuori la coppia Perrone-Sergi Roberto, dentro Caqueret e Da Cunha, a dimostrazione della profondità di questa squadra. E’ arrivato anche il momento di Baturina, grande promessa del calcio croato, darà un po di riposo a Nico Paz, con le gambe massacrate dai falli dei viola. Sugli esterni Addai, l’eroe di Firenze dovrebbe riposare, per essere utilizzato sabato, contro la Cremonese, quindi ci sarà spazio per Kuhn. Come punta centrale dovrebbe partire ancora Morata, che ha bisogno di mettere chilometri nelle gambe, come ha detto Fabregas.

La partita al momento è confermata ma sarà la condizione meteo della notte, a decidere un eventuale rinvio da parte della Prefettura. L’intero incasso della partita sarà devoluto a favore, di chi ha subito danni, dalle frane e dall’esondazione del lago.

(4-2-3-1) : Butez; Vojvoda, Goldaniga , Carlos, Moreno; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Baturina, Rodriguez; Douvikas. all. Fabregas