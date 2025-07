Como scatenato. È arrivato Addai esterno d’attacco. Ed è quasi fatta per Morata e Kuhn

Ora è ufficiale anche Jayden Addai (a sinistra nella foto), il 19enne esterno olandese dell’Az Alkmaar. Fabregas dispone così di cinque esterni offensivi, tutti con valore superiore a 15 milioni e tutti di proprietà. Con il probabile arrivo del tedesco Kuhn (chiusa la trattativa a 19 milioni con il Celtic) diventerebbero sei. A questi Fabregas vuole aggiungere Morata e proprio ieri è arrivato il sì del Galatasaray alla risoluzione del prestito: tornerà al Milan per poi essere ceduto proprio ai lariani. Il destino dei due argentini Paz e Perrone è invece tutto da decidere, lo si conoscerà dopo il 15 luglio, quando scadranno i termini del riscatto dei due giocatori. Anche se il ritiro del Como inizierà a Mozzate il 10 luglio. Mancano però ancora dei tasselli, a cominciare dalla porta: serve un vice per Butez, più un terzo portiere. Si sta lavorando con la Juventus per portare sul Lario Perin. Poi c’è tutta la difesa a quattro, che ha bisogno di almeno un rinforzo per ruolo. Come centrali oltre a Goldaniga e Kempf, si sta cercando di convincere Thiaw del Milan e Gila della Lazio. Girano anche i nomi dello svedese del Celta Vigo Carl Starfelt, ma interessano come esterni anche Charlie Cresswell, inglese del Tolosa e un altro svedese cresciuto nel Benfica, Viktor Lindelof, che si è attualmente svincolato dal Manchester United dopo otto stagioni.

Enrico Levrini