Como sfida Parma: obiettivo quinta vittoria e decimo posto in classifica

Al Tardini di Parma, questo pomeriggio alle 15, il Como proverà a conquistare la quinta vittoria consecutiva. Impresa difficile, contro gli emiliani, in una partita nella quale bisognerà dimostrare di non essere appagati dalla salvezza. "C’è un patto fra di noi per raggiungere il decimo posto, dobbiamo crescere ancora di partita in partita - dice Cesc Fabregas in conferenza -. Lo abbiamo deciso già nel mini ritiro di Marbella, sappiamo che possiamo puntare più in alto. Nella prossima stagione, dobbiamo accorciare il gap che c’è fra noi e le squadre di prima fascia, dovremo lavorare tantissimo. Adesso mi dispiacerebbe vedere qualcuno che molla perchè l’obiettivo stagionale è stato raggiunto".

La formazione tipo dei lariani, si discosterà di poco da quella vittoriosa contro il Genoa, anche se Douvikas dovrebbe partire dal 1’ al posto di Cutrone. Altri due ballottaggi fra Moreno e Valle a sinistra e fra Perrone e Da Cunha in mezzo: in entrambi i casi favoriti i primi. Nella zona di centrocampo, Caqueret sta diventando un titolare inamovibile con la sua classe e la facilità di impostazione di gioco. In attacco, invece, Strefezza si è confermato contro il Genoa come un sostituto ideale dell’infortunato Diao, ai danni di Fadera.

"Io faccio giocare sempre i migliori - aggiunge Fabregas - I giocatori devono dare il meglio in allenamento, poi faccio le mie scelte. Abbiamo anche Azon e Dele Alli che non sono al top in questo momento, per infortuni vari. Merita il campo chi sta meglio, non bisogna guardare quanto di bene abbiamo fatto contro il Genoa, soprattutto in fase difensiva. Dobbiamo solo continuare a tenere alta la linea, come stiamo facendo da alcune partite, ma ogni partita ha la sua storia e sarà così anche a Parma".

In panchina due tecnici giovani che si stimano a vincenda. "Conosco bene Chivu, ci messaggiamo anche durante la settimana, l’ho incontrato la prima volta quando allenavo la Primavera, lo scorso anno - racconta Fabregas -. È un bravo allenatore ed è venuto qualche volta a vedere i nostri allenamenti. Ha ereditato una situazione difficile a Parma e ha cambiato la squadra, dando una nuova identità. Con il Parma sarà per noi l’inizio della nostra prossima stagione, voglio che tutti diano il massimo. Noi vogliamo il decimo posto e sappiamo che vincendo le ultime quattro lo conquisteremo, è un premio anche per tutti i nostri tifosi che ci seguono sempre". I tifosi lariani al Tardini saranno più di tremila.

Probabile formazione (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Strefezza, Paz, Ikonè, Douvikas.