Como, show al Sinigaglia. Tre gol in quattro minuti

Il Como passa agevolmente il primo turno di Coppa Italia battendo per 3-1 il Sudtirol. I lariani, dopo essere passati in svantaggio, hanno rimontato nel finale del primo tempo. Determinante come sempre il gioco di Fabregas, anche con gli altoatesini chiusi in difesa. Il Como non superava il primo turno di Coppa Italia dal 2016. La squadra di Castori, al primo contropiede, colpisce. Mallamo tira dalla dalla distanza, Butez respinge, sul pallone arriva Pecorin che viene travolto dal portiere in uscita. Galipò assegna il rigore e Casiraghi, dal dischetto, non sbaglia. Sudtirol in vantaggio a sorpresa. Il Como sembra aver preso sotto gamba la partita perchè al 16’, ancora Casiraghi da fuori sfiora il palo. Douvikas invece non sbaglia al 39’. Vojvoda serve subito palla al centravanti che batte Adamonis in uscita.

Il Sudtirol a questo punto crolla e prende altre due reti in due minuti. La prima è tutto merito di Rodriguez che, palla al piede, taglia tutta la squadra altoatesina per poi crossare basso per Douvikas che, di destro, insacca. Al 42’ i due si scambiano il favore: questa volta è il greco che lancia verso l’area. Rodriguez, invece di tirare, serve di esterno in area capitan Da Cunha che a giro insacca. Nella ripresa il Sudtirol parte più deciso, ma è Paz che mette paura ad Adamonis con un tiro secco dalla distanza che il portiere è costretto a parare in due tempi. Al 20’ il momento tanto atteso: entra Morata, insieme a Caqueret. Fabregas lo schiera centravanti, in un tridente con Paz a destra e Diao a sinistra. Dopo una funambolica azione sulla sinistra fra Caqueret e Paz, l’argentino trova Morata in area, ma viene murato. Bordon nel finale in scivolata aggancia Nico Paz e viene espulso, per seconda ammonizione.