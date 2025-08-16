Como, tre gol in quattro minuti al Sud Tirol. Poi il debutto di Morata

Il Como passa agevolmente il primo turno di Coppa Italia, battendo per 3-1 il Sud Tirol. I lariani dopo essere passati in svantaggio, hanno rimontato nel finale del primo tempo, determinante come sempre il gioco di Fabregas che ha messo, davanti alla porta diversi giocatori, anche con gli altoatesini chiusi in difesa. Il Como non superava il primo turno di Coppa Italia dal 2016.

La cronaca

Al 6' subito Nico Paz, mette in difficoltà Adamonis, con un tiro da fuori. Gli altoatesini, al primo contropiede colpiscono, Mallamo tira dalla dalla distanza, Butez respinge, sul pallone arriva Pecorino, che viene travolto da Butez in uscita. Galipò assegna il rigore anche se sembra che Butez sia arrivato prima sulla palla. Casiraghi sul dischetto non sbaglia, il Sud Tirol a sorpresa è in vantaggio. Il Como sembra aver preso sotto gamba la partita, perchè al 16' Casiraghi ancora da fuori sfiora il palo. Douvikas al 29' ha l'occasione del pareggio, dopo il solito palleggio e passaggio fra le linee di Paz, ma il greco spreca clamorosamente calciando fuori da due passi. Douvikas però non sbaglia al 39', Vojvoda serve subito palla al centravanti, che batte Adamonis in uscita. Il Sud Tirol a questo punto crolla e prende altre due reti in due minuti. La prima tutto merito di Rodriguez, che palla a piede taglia tutta la squadra altoatesina, per poi crossare basso per Douvikas, che di destro insacca. Al 42' i due si scambiano il favore, questa volta è il greco, che lancia verso l'area, Rodriguez che in invece di tirare, serve di esterno in area capitan Da Cunha, che a giro mette nelle sacco. Il Como in quattro minuti ha fatto tre reti. Castori disperato si agita in panchina e chiede più copertura difensiva. Nella ripresa il Sud Tirol parte più deciso, ma è Paz che mette paura ad Adamonis, con tiro secco dalla distanza che il portiere è costretto a parare in due tempi. Entrano Diao e Perrone e il Como passa al classico 4-3-3. Al 20' il momento tanto atteso entra Morata, insieme a Caqueret. Fabregas lo schiera centravanti, in un tridente con Paz a destra e Diao a sinistra.

Dopo una funambolica azione sulla sinistra fra Caqueret e Paz, l'argentino trova Morata in area, ma viene murato. Baturina al 41' ci prova da posizione impossibile tutto defilato, sulla sinistra, il pallone diretto all'incrocio vine emesso in angolo da Adamonis. Bordon in scivolata aggancia Nico Paz e viene espulso, per seconda ammonizione. Il Como nel secondo turno di Coppa Italia affronterà il Sassuolo, ostacolo ben più difficile da superare.

Como-Sud Tirol 3-1

Marcatori: al 13' pt Casiraghi D., al 39' pt Douvikas A., al 40' pt Douvikas A., al 42' pt Da Cunha

COMO (4-2-3-1): Butez 6, Vojvoda 6,5, Ramon 6,5, Kempf 6., Moreno 5,5, Da Cunha 7 (dal 37' st Baturina sv.), Roberto Sergi 6 (dal 12' st Perrone 6,5), Addai 7 (dal 21' st Caqueret 6,5), Paz 6,5, Rodriguez 7. (dal 12' st Diao 6,5), Douvikas 7 (dal 21' st Morata 6). A disposizione: Cutrone, Gabrielloni, Goldaniga, Menke, Smolcic, Valle, Van der Brempt , Vigorito . Allenatore: Fabregas 7

SüDTIROL (3-5-1-1): Adamonis 6,5, Kofler 6 (dal 34' st Masiello sv), Bordon 5, Giorgini 5,5, El Kaouakibi 6, Coulibaly 6,5, Tait 6,5 (dal 29' st Tronchin Sv), Mallamo 6,5 (dal 15' st Italeng 6), Davi 5,5, Pecorino 6 (dal 14' st Odogwu 6,5), Casiraghi 7 (dal 29' st Martini sv). A disposizione: Brik, Drago, Martini, Molina, Odogwu, Pietrangeli, Poluzzi. Allenatore: Castori 6,5

Ammonizioni: al 4' st Roberto S. (Como) al 24' st Bordon F. (Südtirol).

Espulsioni: al 43' st Bordon F. (Südtirol).