Como-Torino 1-0, decide Douvikas. Giallo nel finale: Biraghi come Alvarez

Como, 13 aprile 2025 - Nella zona di metà classifica ci sono Como e Torino, che cercano rispettivamente l'acuto salvezza e quello buono a regalarsi un finale di campionato con vista sulla parte sinistra della graduatoria. La spuntano i lariani grazie al colpo di testa vincente di Douvikas, l'ennesimo acquisto della rivoluzione di gennaio che sta pagando i suoi dividendi. La banda Fabregas sfiora più volte il bis ma soffre anche le offensive dei granata, che in pieno recupero pareggiato con Ilic su intervento difettoso di Butez. Il problema per gli ospiti è che di difettosa c'è pure la battuta del corner di Biraghi, punito per un doppio tocco come era accaduto ad Alvarez dell'Atletico Madrid: un paragone di lusso che non basta a consolare i ragazzi di Vanoli, che tornano a perdere dopo due mesi.

Le formazioni ufficiali

Fabregas sceglie un 4-3-3 aperto da Butez, protetto da Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Moreno, con Caqueret, Perrone e Da Cunha all'altezza della mediana e Ikoné, Douvikas e Diao in attacco. Vanoli replica con un 4-2-3-1 che tra i pali vede Milinkovic-Savic, con Walukiewicz, Coco, Maripan e Biraghi in una difesa schermata da Casadei e Linetty: l'unica punta è Sanabria, assistito da Gineitis, Elmas e Adams.

Primo tempo

La prima iniziativa è di marca Como con Ikoné che mette una palla forte e tesa verso l'altro esterno Diao, che però manca l'appuntamento con il pallone. Il Torino replica al 9', quando Elmas va a caccia del primo palo ma trova l'opposizione dell'ex di turno Vojvoda. Al 13' i granata sfiorano il vantaggio quando Linetty sbuca alle spalle di Goldaniga su un lancio senza grosse aspettative di Maripan: il liscio salva la difesa di casa. Il mancino di Biraghi prima, su un cross, è preda di Butez, e poi da calcio d'angolo: Kempf buca l'intervento sulla sponda di Sanabria, ma Adams non ne approfitta. Al 24' il Como replica con uno spunto in velocità di Diao, imprendibile per Linetty: Milinkovic-Savic risponde presente sul primo palo per poi replicare sulla botta da fuori senza troppe velleità di Da Cunha. Al 29' Diao liscia su un cross di Vojvoda: la palla resta lì, nel cuore dell'area dei granata, che a fatica spazzano. Al 30' Coco, ammonito e squalificato per la prossima gara, ferma al limite Caqueret: sul punto di battuta va Da Cunha, che con il sinistro fa volare Milinkovic-Savic. Quest'ultimo viene battuto al 38' dal colpo di testa da posizione ravvicinatissima di Douvikas, pescato da un preciso cross di Vojvoda, a sua volta lanciato da una traccia di Ikoné. Il Torino, più di nervi che di idee, prova ad andare a caccia dell'immediato pareggio, ma una rasoiata di Adams deviata in fallo laterale è il massimo del fatturato offensivo. Al 45' è più qualitativa l'azione del Como, che parte da Ikoné, murato, passa per Da Cunha e arriva a Moreno, che con una staffilata da fuori impegna Milinkovic-Savic. L'arbitro Marcenaro concede 1' di recupero che non cambierà le sorti del parziali: 1-0 per i padroni di casa, sempre più trascinati dagli acquisti di gennaio.

Secondo tempo

La prima chance della ripresa la confeziona Adams, premiato dalla sovrapposizione di Biraghi: la girata termina fuori bersaglio. Il Como replica con un'iniziativa di Ikoné, avviata da una palla persa da Sanabria e ricamata da Douvikas e Da Cunha: l'ex Fiorentina calcia da zona defilata, ma regala al Sinigaglia solo l'illusione del gol. Il muro lariano è fitto e così al 54' Elmas prova ad abbatterlo con una botta da fuori che Butez respinge in corner. Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina i padroni di casa ripartono ancora e mandano al tiro Da Cunha, che apre troppo il giro del suo mancino. Al 58' Elmas scodella nel mezzo un cross che Gineitis intercetta in precario equilibrio: Butez, invece, resta in piedi e sventa la minaccia praticamente con lo stinco. Il Como replica con il rimorchio offerto da Moreno per Da Cunha, che da buona posizione colpisce male e spara alto. La prima mossa di Vanoli è Karamoh per Casadei, oggi quasi un fantasma. La mossa scuote i granata, che al 70' sfiorano il pareggio con Elmas, che dal cuore dell'area impegna con i pugni Butez. Annusato il pericolo, anche Fabregas cambia qualcosa: entrano Sergi Roberto e Strefezza ed escono Caqueret e Ikoné. In effetti, dopo una fase di sofferenza i lariani tornano in zona offensiva e dopo una lunga azione guadagnano un giro dalla bandierina con una conclusione deviata di Diao dopo che in precedenza ci aveva provato, sempre senza fortuna, Da Cunha: batte Strefezza, incorna Goldaniga e para Milinkovic-Savic, che sul successivo calcio d'angolo anticipa e travolge Kempf e per la squadra arbitrale lo fa in maniera regolare. Al 79' dall'altro lato si vede Sanabria, il cui destro, smorzato, termina placido tra le braccia di Butez. Vanoli cambia ancora: escono Gineitis, Walukiewicz e Coco ed entrano Ilic, Pedersen e Masina. Termina prestissimo la partita di Sergi Roberto, che si ferma su uno scatto: il rimpiazzo è Paz, ma a prendere posto in campo è anche Fadera per Diao. Resta in campo Douvikas, che all'87' prova a fare tutto da solo, ma il massimo fatturato è l'esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte il Como sbanda prima su Sanabria e poi su Elmas, murato con un miracolo da Kempf con Butez già fuori causa così come Moreno. L'ultima mossa di Vanoli è Tameze per Linetty, mentre Fabregas inserisce Alex Valle per Moreno. I minuti di recupero sono 5 ma bastano al Torino per impattare con Ilic, che dagli sviluppi di un corner battuto (scivolando) da Biraghi insacca con una rasoiata da fuori che inganna Butez. La festa granata dura pochissimo: tutte le posizioni sono regolari, ma viene punito il doppio tocco proprio di Biraghi. Il sospiro di sollievo del Sinigaglia è enorme e fa da preludio alla festa finale ed è un successo, il secondo di fila, dal sapore di salvezza.