Como, trappola Parma. Fabregas ha un Diao in più

Oggi alle ore 15 il Tardini di Parma ospiterà un Como agguerrito: la sfida con i ducali arriva dopo la sorprendente vittoria contro la Juventus. Si tratta della prima partita di un trittico che proseguirà mercoledì in casa contro il Verona e sabato a Napoli: un tris che potrebbe lanciare gli azzurri nei piani alti della classifica. In società si cerca di volare basso, ma il morale è alto, anche perchè in queste sfide i lariani avranno nel motore anche un Diao in più. Il 20enne è completamente guarito dalla frattura da stress del piede destro. Rodriguez sconterà invece l’ultime delle tre gionate di squalifica. "Siamo quasi al completo, anche Addai sta bene potrebbe e rientrare anche lui, almeno in panchina. Ma valuterò in mattinata: mercoledì potrebbe essermi utile" dice Fabregas.

"Kunh e Diao sono completamente recuperati e possono scendere in campo, ma dovrò fare anche valutazioni in virtù delle prossime partite. Carlos ha qualche problemino accusato dopo la Juventus, e per uno scontro in allenamento su un uscita di Butez. Anche per lui deciderò poco prima della partita". Contro la Juventus il Como ha dimostrato che, anche cambiando gli interpreti e il modulo, la qualità e l’intensità di gioco rimangono sempre alte. Col Parma probabilmente si tornerà al classico 4-2-3-1, dopo il positivo esperimento con il 4-3-3 contro i bianconeri: un modulo magari più gradito a Morata che ha iniziato a mostrare a Como tutte le sue qualità.

Oggi è anche la partita dell’ex, Patrick Cutrone, bandiera lariana delle ultime stagioni che per la prima volta in carriera affronterà la squadra della sua città. "Lo seguo e sono felice che giochi tanto, avrà sempre il mio incoraggiamento, magari non stavolta - scherza Fabregas che parla dei suoi attaccanti - possiamo giocare con tutti e due i modulie far male sugli esterni, con Diao e Rodriguez che saltano gli uomini, o Kunh e Vojvoda che mettono palle in mezzo".

"Il punto di forza di questa stagione è però diventata la difesa. Prima prendevamo gol su ogni tiro, adesso ne abbiamo subiti solo 5 in 7 giornate: un grande passo avanti. Giochiamo molto più alti e i nuovi giocatori hanno portato quella fisicità che ci mancava. Anche Smolcic e Moreno sono in forma". Altri applausi, poi, dal tecnico: "Siamo anche molto migliorati sui calci piazzati, nel complesso siamo una squadra giovane con un grande futuro, dove tutti sgomitano per trovare un posto da titolare. Le partite sono tante e ci sarà spazio per tutti". Sul Parma, infine: "Cambia molto a livello tattico, in ogni partita. È difficile da studiare. Cuesta è un allenatore giovane che si sta facendo strada: l’ho conosciuto al corso per il patentino Uefa A a Londra e ci sentiamo di frequente, come me vuol giocare con coraggio".

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Paz, Da Cunha; Morata. All. Fabregas.