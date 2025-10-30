Como, tris al Verona. Fabregas soffre, vince e ora punta l’Europa

Il Como batte il Verona 3-1, con fatica, sotto una pioggia battente. Il vantaggio di Douvikas aveva illuso i lariani, ma dopo il pareggio di Serdar i veneti sono andati più volte vicini al vantaggio. Il Como, però, ha chiuso i conti nella ripresa con Posch e Vojvoda.

Non passano neanche 4 minuti che Paz è già protagonista: punizione a giro e palo. Il Como insiste nel pressing e poco dopo va in vantaggio: al 7’ cross dalla trequarti di sinistra di Valle, Douvikas salta più in alto di tutti e mette la palla nell’angolino alla destra di Montipò.

I veneti reagiscono con un gran passaggio in area di Giovane per Serdar, Butez esce e para. Poi il pari (26’): i lariani sbagliano la solita ripartenza dal basso con Valle che preferisce ripassare a Butez, il portiere gira verso Caqueret, ma Serdar velocissimo lo anticipa e fa centro.

Gli azzurri ripartono con rabbia e al 31’ prima Paz e poi Valle sfiorano il raddoppio. A inizio ripresa ancora il Verona pericoloso con Orban, solo davanti a Butez, ma con una provvidenziale scivolata Ramon evita il peggio.

A risolvere la situazione ci pensa Posch (17’) che, di testa, raccoglie l’invito di Caqueret e batte Montipò. Il Verona va vicino al pareggio al 42’: Bradaric riesce a tirare, Butez respinge corto e Sarr non riesce ad agganciare.

Partita chiusa in contropiede, nel recupero, con il Verona sbilanciato: Rodriguez parte palla a piede, a sinistra, come un treno, e vede Vojvoda libero a destra: servito con precisione, l’esterno lariano batte Montipò con un diagonale in corsa.

"Vittoria di un coraggio incredibile. I giocatori mi fanno veramente felice. Mi emoziona anche l’errore di Butez, - le parole di Fabregas - perché io chiedo di giocare così e la squadra continua a farlo. Vittoria d’identità, vale molto più di un 4-0. E abbiamo avuto 72% di possesso palla: non è facile in serie A. Al di là dei cambi, la squadra dà sempre tanto". E ora punta l’Europa.