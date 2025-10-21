Como, un tesoro sul lago. Fabregas: "Grazie ragazzi». La “rosa“ del club lariano fra le prime 50 al mondo

E’ dolcissimo il risveglio sul lago di Como dopo la storica impresa dei ragazzacci di Cesc Fabregas. Era da 1952 che la formazione lariana non batteva la Vecchia Signora e quel che è avvenuto domenica è solo l’ultima perla regalata ai tifosi da parte di un gruppo che sta facendo innamorare una città intera. Più del sesto posto a pari punti proprio con i bianconeri, quel che colpisce è l’entusiasmo dello spogliatoio che ha contagiato anche chi la favola la vive dall’esterno. Si va in campo per divertirsi e con zero pressioni, soprattutto per giocare a calcio, senza calcoli o strategie particolari. Una macchina collaudata e quasi perfetta, capace di accelerare anche quando il suo pilota spagnolo siede in tribuna, come è accaduto nell’ultimo match. Ma alla fine anche Fabregas, prima di presentarsi in conferenza stampa, si è precipitato sul terreno di gioco dove si è formato un cerchio magico ripreso dai canali “social“ del club. Accade quasi sempre, che si vinca o si perda, perché le motivazioni non devono mai mancare. Ma domenica l’allenatore ha solo voluto ringraziare chi gli ha regalato una gioia immensa.

"Voglio dire solo una cosa - le parole di Cesc che ha parlato al gruppo multietnico in inglese -: sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente ma quello che avete fatto è stato molto difficile". E ancora: "Vedete quello che abbiamo fatto - alza il volume della voce l’allenatore -, abbiamo corso un minuto, venti minuti, dieci minuti, non mi interessa: serve solo la mentalità per vincere in questo club, in questa squadra. Grazie mille. Continuiamo così" Si rende conto dell’ultima meraviglia Fabregas, non perde occasione per ribadirlo “urbi et orbi“: "Siamo stati tutti uniti, erano più di 70 anni che non battevamo la Juventus. È un punto d’orgoglio per club, squadra e città".

La sfida va avanti, senza porsi obiettivi. O magari sì, l’importante è tenerseli dentro per non illudere nessuno. Per ora parlano i numeri, il talento dei calciatori, la qualità del gioco. E il gruppo, quello che è arrivato ad affacciarsi dal balcone della nobiltà. Lo dicono le ultime statistiche, riguardanti le “rose“ più preziose nel mondo. Il Como rientra fra le prime 50, addirittura davanti a Villareal, Bologna, Lazio, Psv Eindhoven (tutte società che disputano le coppe europee), e soprattutto settimana dopo settimana aumenta il valore della squadra dove non si è imposto all’attenzione generale solo Nico Paz (che il Real Madrid può riscattare per appena 10 milioni nonostante le offerte da 70 milioni ricevute dalla famiglia Hartono), ma anche i vari Addai, Diao, Vojvoda, Kempf e Caqueret, solo per fare alcuni nomi. Ad oggi la “rosa“ del Como vale 285,10 milioni ed è alla posizione numero 45 nel pallone planetario: subito dietro la Fiorentina (285,35), il Galatasaray e il Fenerbahce.

Certo sul podio mondiale Real Madrid, Arsenal e Manchester City sono distantissimi (valore che oscilla fra 1,40 e 1,31 miliardi) ma un passo alla volta i lariani si fanno conoscere, a suon di risultati. Nella stessa classifica l’Inter è dodicesima (693,80 milioni il valore della “rosa“), la Juventus quindicesima (602,70 milioni) e il Milan ventunesimo (471,50 milioni). Mantengono buoni livelli Atalanta e Roma anche se in generale il calcio italiano, pur presente con diverse squadre, mostra segnali di flessione e un distacco sempre più marcato dai giganti d’Europa.