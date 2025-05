Como-Verona 1-1: Lazovic ferma la striscia vincente dei lariani

Il pareggio per 1 a 1 del Como a Verona, interrompe la striscia vincente di sei partite consecutive dei lariani. I lariani passati in vantaggio con Caqueret, si fanno rimontare nelle ripresa, con un gol rocambolesco di Lazovic. Il Verona spinge subito e su angolo al 5’ crea il primo pericolo: colpo di testa di Ghilardi ma Sarr devia di mano la traiettoria e Butez para, Abisso fischia il fallo. Per il momento il Como è sornione, non rischia niente e solo Da Cunha ci prova con tiro fuori mira al 15’. Alla prima verticalizzazione dei lariani che sfiorano il vantaggio: Douvikas lavora bene sul fondo e serve Paz sul dischetto del rigore, il tiro è preciso, ma Ghilardi in scivolata riesce a mettere in angolo. Douvikas al 29’ balla in un fazzoletto in area veronese, circondato da quattro avversari, la palla carambola verso Caqueret, che con un colpo da biliardo trova l’angolino alla destra di Montipò, Como in vantaggio. Si scaldano gli animi sulla panchina veronese, con accenno di rissa fra i giocatori e viene ammonito, l’allenatore Zanetti. Gli azzurri vogliono subito il bis, da lontano ci prova Moreno, ma un grande Montipò mette in angolo. Nico Paz al momento è più falloso che incisivo sul gioco lariano.

La ripresa comincia al piccolo trotto, con i veronesi che sembrano più attenti a quanto succede, sugli altri campi, che a cercare il pareggio. Fabregas cambia tre giocatori: dentro Cutrone, Ikonè e Vojvoda, anche per mettere in sicurezza la partita. Il primo tiro al 19’ un rasoterra a incrociare, di Bradaric, poi Strefezza ci pensa a dare una scossa con la solita serpentina verso l’area, serve Cutrone piazzato meglio, ma Valentini mette in angolo con la punta del piede. La legge del gol sbagliato, gol subito colpisce subito e il Verona pareggia al 24’ Sarr di testa prende la traversa, la palla ritorna in area e il più veloce è Lazovic che insacca di destro: Abisso consulta il Var e conferma. Il Como ci prova da lontano con Da Cunha senza convinzione, il pallone finisce alto. Nel recupero i veneti mancano la vittoria, con Mosquera, che si fa parare da Butez un tiro angolato, poi sulla respinta Lazovic non trova la rete.