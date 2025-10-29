Il Como continua a correre e sognare anche sotto la pioggia: 3-1 al Verona

Il Como vince contro il Verona per 3-1, non è stata un a partita facile per gli azzurri, che l'hanno risolta con fatica sotto la pioggia battente.

Il gol del vantaggio di Douvikas all'inizio, aveva illuso i lariani, verso una partita facile, ma non è stato così, dopo il gol di Serdar, i veneti sono andati più volti vicini al vantaggio, ma il Como ha chiuso i conti nel secondo tempo con Posch e Vojvoda.

Diversi cambiamenti nelle due formazioni rispetto l'ultima uscite, Fabregas lancia Posch, Diao e Kunh dal primo minuto, Zanetti lascia Sarr in panchina e prima di entrare in campo, sostituisce Akpa Akpro, con Serdar. Non passano neanche 4 minuti che Paz è già protagonista, punizione a giro e palo alla sinistra di Montipò. Il Como insiste nel pressing e poco dopo va in vantaggio, al 7' cross dalla trequarti di sinistra di Valle, Douvikas salta più in alto di tutti e mette la palla nell'angolino alla destra di Montipò. Il Verona in difficoltà fa fatica ad uscire dall'area, ci pensa al 16' Belghali, in un azione solitaria sulla destra, il suo cross passa davanti alla porta, senza alcuna deviazione dei gialloblu. Questa azione da la sveglia ai veneti, che prima al 23' con gran passaggio in area di Giovane, per Serdar, Butez esce a croce e para, poi al 26' il Verona pareggia. I lariani sbagliano la solita ripartenza dal basso, con Valle che preferisce ripassare a Butez anche se libero di salire, il portiere, ripassa verso Caqueret, ma Serdar velocissimo lo anticipa e batte in uscita Butez. Gli azzurri ripartono con rabbia e al 31' Paz sfiora il raddoppio davanti a Montipò, grazie a una infilata di Caqueret, il tiro viene respinto da Montipò, la palla ritorna a Valle che dal dischetto spara alto. Fabregas inverte le fasce fra Diao e Kuhn, per dare più profondità. A inizio ripresa ancora il Verona pericoloso, Orban si trova solo davanti a Butez, ma una provvidenziale e rischiosa scivolata, Ramon da dietro in area evita il peggio. I veneti sempre pericolosi in contropiede, il Como fa fatica a manovrare palla con giocate aeree, Douvikas lotta su ogni pallone, però i suoi tiri son inefficaci. A risolvere la situazione per il Como, ci pensa Posch al 17', dopo aver battuto una punizione sulla barriera al 15', Paz serve indietro Caqueret, che mette dentro un gran pallone sul secondo palo, dove arriva l' austriaco che di testa batte Montipò. La partita diventa poi fallosa e confusa, con Mercenaro, che non estrare mai il cartellino. Il Verona va vicino al pareggio al 42' dove la palla staziona in area lariana, Bradaric riesce a tirare ma Butez respinge corto e Sarr non riesce ad agganciare.

La partita la chiude il Como in contropiede, nel recupero, con il Verona sbilanciato alla ricerca del pareggio, Rodriguez, parte palla a piede a sinistra come un treno e vede Vojvoda libero a destra, lo serve con precisione, l'esterno lariano batte Montipò, con diagonale in corsa.

COMO-VERONA 3-1

Marcatori: Valle al 9', Serdar al 25' pt; Posch al 17', Vojvoda al 47' st.

COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Posch 7 (dal 32' st Kempf sv), Ramon 7, Carlos 7 , Valle 6,5; Caqueret 6 (dal 43' st Smolcic sv), Da Cunha 6,5; Kuhn 7 (dal 32' st Vojvoda 7), Paz 6,5, Diao 6 (dall'8' st Rodriguez 7); Douvikas 7,5 (dal 43' st Morata sv). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Baturina, Perrone, Addai, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All. Fabregas 7,5.

VERONA (3-5-2): Montipò 6,5; Nelsson 6, Bella-Kotchap 5,5, Valentini 6 (dal 22' st Bradaric 6,5); Belghali 6,5, Serdar 7 (dal 22' st Niasse 6), Gagliardini 6,5 (dal 29' st Sarr 6), Bernede 5,5, Frese 6 (dal 41' st Mosquera sv); 7 , Orban 7. A disposizione: Perilli, Toniolo, Santiago, Slotsager, Harroui, Ebosse, Cham, Ajayi. All. Zanetti 6,5.

Arbitro: Marcenaro di Genova 5.