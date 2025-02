Conte pensa solo all’esame Como:: "Futuro? Vedremo"

Alla vigilia di una partita delicata, contro un Como che è una delle squadre più in forma del momento, Antonio Conte rimanda ogni discorso sul suo futuro a Napoli: "Dobbiamo lavorare e crescere, poi vediamo", ha risposto Conte a chi gli chiedeva se anche l’anno prossimo sarà sulla panchina del Napoli, con il quale ha firmato un contratto triennale.

Un segnale a De Laurentiis, probabilmente: "Mi piacerebbe per il futuro iniziare la corsa in pole position, sarebbe carino per me partire con una squadra che ha vinto e ha basi solide. Sarebbe una esperienza anche se so che la cosa importante è tirare fuori il meglio dai propri calciatori: noi siamo come gestori di fondi, ci viene dato un patrimonio, se è rimasto lo stesso non abbiamo fatto danni, se è più basso ne abbiamo fatti, se è migliorato vuol dire che abbiamo monetizzato cosa ci è stato dato".

Intanto oggi a Como la partita è delicata soprattutto in prospettiva del bigmatch contro l’Inter al Maradona del prossimo turno: "Il Como è un avversario forte, che ha un allenatore giovane e bravo e ha fatto investimenti sugli impianti sportivi e nel mercato. Ho visto la loro offerta per Teo Hernandez, ma anche che hanno preso anche ragazzi di valore come Paz, Diao".

Formazioni. Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza. All. Fabregas

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ora e tv: 12,30 Dazn.