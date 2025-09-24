Coppa Italia, tris del Como col Sassuolo: doppietta di Rodriguez, a segno anche Douvikas

Como – Il Como vince facilmente il suo secondo turno di Coppa Italia, contro il Sassuolo per 3-0 e passa agli ottavi, dove incontrerà la Fiorentina. La vittoria si è realizzata tutta nel primo tempo, con il solito dominio di gioco di Fabregas, sfociato nella doppietta di Rodriguez e nel gol di Douvikas, che è diventato capocannoniere di Coppa. Fabregas sceglie di fare un ampio turnover, cambiando molti della vittoria di Firenze, per la prima volta partono dall'inizio Posch, Baturina, Goldaniga, per far riposare in vista della Cremonese Paz, Carlos e Vojvoda. Pronti via e il Como è in vantaggio, Douvikas a destra coglie la difesa emiliana impreparata, perfetto rasoterra in mezzo, dove in arriva in corsa, Rodriguez che di piatto mette in rete.

Addai e Baturina fanno la differenza e mettono in apprensione Turati, ma il raddoppio arriva al 24' Da Cunha pennella in area una punizione da destra, guadagnata da Baturina, Douvikas salta più in alto di tutti e di testa insacca. L'asse di destra fra Posch ed Addai funziona a meraviglia e il Sassuolo, rimane schiacciato nella propria area, il tris è nell'area, ma parte da un inventiva centrale di Caqueret, che dritto per dritto serve in area Rodriguez, che non fallisce davanti a Turati.

Nella ripresa entrano Morata e Kuhn, Il tedesco delizia il Sinigaglia, con una serpentina a sinistra per poi entrare in area, il suo assist però non è seguito dai compagni. Baturina sempre più in versione Paz, offre palloni ovunque, mettendo sempre in difficoltà la difesa del Sassuolo. Al 22' si vede anche Butez impegnato in una gran parata, su un tiro ravvicinato di Boloca, il primo in porta degli emiliani. La Curva del Como, non è presente, perché si sono offerti volontariamente di aiutare la Protezione civile, nel ripristino delle strade dopo l'alluvione.

COMO-SASSUOLO 3-0 (3-0)

Marcatori: Rodriguez al 2', Douvikas al 24', Rodriguez al 41' pt.