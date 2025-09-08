Dopo il test col mantova. Diego Carlos si candida subito per una maglia. Dubbio Nico Paz in vista della gara col Genoa

Cesc Fabregas ha approfittato della pausa per la nazionale per vedere all’opera i suoi nell’amichevole di sabato fra Como e Mantova, finita 2-1 per i lariani. La partita si è disputata a Mozzate a porte chiuse, il Como è andato in rete con Kunh e Caqueret mentre i virgiliani hanno segnato con l’ex Mancuso. Lariani senza 11 giocatori della rosa titolare impegnati con le rispettive nazionali. Fabregas ha provato per 90’ le condizioni del nuovo acquisto, il difensore centrale Diego Carlos, arrivato dal Galatasaray e che potrebbe già partire titolare lunedì prossimo contro il Genoa. Hanno giocato buona parte della gara anche Addai, di ritorno da un infortunio, e Cerri, aggiunto all’ultimo minuto nella rosa depositata in Lega dopo le cessioni di Belotti, Azon e Gabrielloni. Assente anche Stefan Posh, l’altro nuovo arrivo, impegnato con l’Austria. Esordio fra i pali per il croato Cavlina, il nuovo secondo portiere arrivato dalla Dinamo Zagabria. Tutti i nazionali torneranno fra mercoledì e giovedì, tranne Nico Paz, che per fusi orari e coincidenze arriverà a Mozzate sabato. Fabregas deciderà se utilizzarlo lunedì sera. Contro il Genoa non ci saranno Diao e Moreno, che in questi giorni si stanno allenando a parte per recuperare dagli infortuni.

Enrico Levrini