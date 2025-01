È Diao-Meravigliao. Il baby ha stregato Como

Il Como dopo la vittoria contro l’Udinese, si gode il suo nuovo gioiello Assane Diao che insieme a Nico Paz, forma ora la coppia stellare dei lariani. Diao ha segnato due reti in due partite giocate e tutte di forza e potenza, un agonismo strabiliante e si pensa anche a quanti margini di miglioramento, può avere un ragazzo che ha solo 19 anni. Nel post partita Fabregas ha solo parole, di elogio per lui. "Quando ha palla crea sempre dei pericoli, contro il Milan, non era ancora ben inserito nei meccanismi di squadra, con l’Udinese ha dimostrato che sta crescendo sempre più. Non l’ho spostato come seconda punta al fianco di Cutrone, lui è molto veloce e riesce ad essere in più zone del campo, nella stessa azione, ha talento e può giocare in più ruoli. Salta l’uomo e apre il campo per gli inserimenti dei compagni, lavorando ancora di più può migliorare le sue prestazioni. Avevo sentito parlare molto bene di lui da tempo, ed appena c’è stata l’occasione, non ce lo siamo lasciati sfuggire, Ora abbiamo Fadera da una parte e Diao dall’altra, sugli esterni possiamo fare male, se loro entrano sempre con lo spirito offensivo. E’ una rosa numerosa, con tanti giocatori con caratteristiche diverse, giocherà sempre chi è più in forma e chi dimostrerà di essere il migliore in allenamento. So che sono esigente e anche un po rompiscatole, ma i ragazzi hanno capito che siamo una famiglia e giochiamo per il bene del Como".

Non tutti però hanno capito lo spirito e pare che ci sia stato un alterco con Mazzitelli, che non è stato convocato contro l’Udinese e messo sul mercato. Il Como deve anche sfoltire la rosa che è di oltre trenta giocatori adesso e poi ha bisogno di almeno altri due acquisti, uno in difesa e l’altro in attacco, dove gli uomini sono contati (solo tre per reparto). Per la difesa si è fatta un offerta di 10 milioni per Eric Garcia del Barcellona e nazionale spagnolo, i catalani hanno bisogno di soldi freschi e c’è buona possibilità che si chiuda la trattativa domani o dopo. Per l’attacco il nome nuovo è quello di Breel Embolo, punta centrale della nazionale svizzera, ora in Francia al Monaco, dal 2022, dove fra campionato e Champions ha segnato 4 reti in 20 partite.