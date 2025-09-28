È un derby alla pari. Il Como è sempre più Paz. Baschirotto lo riprende

di Enrico Levrini

COMO

Finisce 1-1 l’atteso derby lombardo fra Como e Cremonese, grazie alle reti di Nico Paz e Baschirotto. Il risultato arriva dopo un primo tempo di marca comasca e il secondo in cui fa meglio la Cremonese. Come previsto, gli azzurri si riversano in attacco fin dai primi minuti, ma il fastidioso vento trasversale crea dei problemi ai lariani. Il Como fatica a trovare le misure contro il folto centrocampo avversario, ma tiene costantemente il possesso palla. Il muro grigiorosso cade però al 32’, quando Rodriguez salta due avversari e serve un assist perfetto per Paz, che non può sbagliare. Quattro minuti dopo Terraciano pasticcia su un retropassaggio, Rodriguez riesce ad infilarsi e colpire di testa, ma Silvestri si salva.

Ad inizio ripresa entrano Addai e Kempf. Paz resta protagonista, prima con un tiro a giro parato da Silvestri, poi con un grande assist per Douvikas, che tira a lato. La Cremonese però approfitta ancora di un Como sbilanciato e sulla destra Floriani Mussolini mette la palla sulla testa di Pezzella che solo davanti a Butez manda alto. Gli ospiti prendono coraggio e ancora Pezzella sfiora la traversa. La partita diventa molto fallosa, Di Bello ferma il gioco più volte, ma al 24’ arriva il pareggio: Vazquez batte l’angolo, Baschirotto salta più in alto di tutti e di testa insacca. In più il Como resta in dieci al 37’: Rodriguez reagisce con una gomitata a palla lontana al pressing di Terracciano, Di Bello consulta il Var ed espelle lo spagnolo. I lariani si dispongono con il 4-4-1 e Paz da centravanti. Addai ha una buona occasione, ma calcia sull’esterno della rete in contropiede. La Cremonese sfiora invece la vittoria nel finale, Floriani Mussolini calcia alto. Un contrasto tra Baschirotto e Morata nel finale, su cui lo spagnolo chiede il rigore, fa imbufalire il Sinigaglia nel finale e Fabregas viene espulso, ma il pareggio è giusto.

Soddisfatto della prestazione dei suoi Davide Nicola: "Nel secondo tempo siamo usciti, soprattutto grazie ai nostri esterni, con intensità e voglia - dice - Il Como è molto forte, ma ci ha lasciato gli spazi per giocare. Stiamo lavorando bene, dobbiamo recuperare alcuni giocatori per migliorare ancora". Fabregas è invece di un umore opposto: "Nel secondo tempo abbiamo giocato male, non abbiamo avuto personalità. Abbiamo gestito meglio la partita in dieci che in undici. Avevo messo Caqueret al posto di Douvikas perché eravamo in difficoltà in mezzo e a me piace dominare la partita".