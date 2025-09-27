Euforia Como. In palio punti pesanti. Fabregas cambia tutti

Como contro Cremonese, un classico degli anni Ottanta, torna oggi al Sinigaglia, alle 15, con le squadre sorprendentemente nelle prime posizioni della Serie A. Eravamo abituati a vedere le due lombarde giocare per la salvezza, ma i tempi sono cambiati, dopo grossi investimenti e nuove ambizioni delle due società. Purtroppo non ci sarà la gran cornice di pubblico di quarant’anni fa, visto il divieto di trasferta ai residenti nella provincia di Cremona, permessa solo a chi è in possesso della Fidelity Card, residente nel resto d’Italia.

"Sarà una sfida molto interessante - dice Cesc Fabregas - Loro si sono molto rinforzati e vogliono fare un bel campionato, noi dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia, abbiamo dimostrato di avere una squadra con 25 titolari, dove anche con numerosi cambi non si hanno cali di qualità. È come avere due squadre allo stesso livello".

Questo mette anche in difficoltà l’allenatore spagnolo per la scelta dei giocatori da mettere in campo nella terza partita settimanale. Scontata la presenza di chi ha riposato mercoledì (Paz, Carlos, Perrone, Sergi Roberto e Valle), gli altri che hanno disputato solo un tempo si giocano una maglia di titolare. Jacobo Ramon, scontata la squalifica dopo l’espulsione di Firenze, sarà in campo al fianco di Carlos. Il resto sono solo dubbi, che il mister scioglierà all’ultimo momento. In difesa sulla destra si giocano il posto Vojvoda e Posch. È l’attacco quello che può avere più variabili, tutti quelli che ruotano attorno a Nico Paz sono in ballottaggio. A destra Fabregas dovrà scegliere fra il protagonista di Firenze, Addai, e il tedesco Kuhn, in gran spolvero contro il Sassuolo. Kuhn potrebbe anche partire a sinistra al posto di Rodriguez, autore di una doppietta mercoledì. Il grande enigma, però, è la punta. Morata fa fatica ad ingranare, ma ha bisogno di giocare per sbloccarsi, mentre Douvikas sta segnando a raffica ogni volta che viene messo in campo.

"Tutti hanno fame e vogliono conquistarsi un posto da titolare - continua Fabregas - ma non posso far giocare tutti. Per noi oggi possono essere tre punti importanti per fare dei passi in avanti in classifica. Vardy? È venuto in passato a vedere il Como, ma non è il tipo di centravanti che noi volevamo, mentre mi aspetto una grande prestazione di Audero: con noi è andato spesso in difficoltà per la rivalità con Reina, la scorsa stagione".

(4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.