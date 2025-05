Fabregas, no alla corte del Leverkusen: l'anno prossimo rimarrà al Como

Como, 13 maggio 2025 – Non è bastata la corte del Bayer Leverkusen: Cesc Fabregas non ha ceduto alle lusinghe del club tedesco e ha scelto di restare alla guida del Como. Siamo ormai alle battute finali della stagione ed è cominciato il canonico valzer di panchine, a partire dalla più prestigiosa di tutte, quella del Real Madrid: i blancos hanno salutato Carlo Ancelotti, che è pronto a sedersi sulla panchina della nazionale brasiliana e hanno individuato in Xabi Alonso colui che ne raccoglierà l'eredità. Il mister spagnolo, quindi, ha firmato un contratto con il club spagnolo fino al 2028, e guiderà la squadra già dal Mondiale per club. L'ufficialità è arrivata negli scorsi giorni, perciò il Bayer Leverkusen si è subito mosso per cercare il sostituto. La scelta è ricaduta su Cesc Fabregas, che alla prima esperienza in Serie A con il Como ha fatto vedere di essere un predestinato. I lariani, infatti, sono al decimo posto in classifica con 48 punti conquistati, e nelle ultime sei gare hanno collezionato altrettante vittorie. La società sogna in grande, e per farlo ha bisogno di alcuni pilastri su cui costruire il futuro. Uno di questi è proprio il mister spagnolo, che non ha ceduto alle lusinghe del Bayer Leverkusen e ha scelto di restare alla guida del Como anche per la prossima stagione. Negli ultimi giorni, ci sono stati dei contatti positivi tra la proprietà e il mister spagnolo, che quindi resterà ancora alla guida dei lariani, per cercare di far fare un ulteriore salto di qualità alla sua squadra. I punti di distacco con la Fiorentina al nono posto sono undici, perciò è matematicamente impossibile tentare l'assalto, e l'obiettivo di Fabregas e i suoi sarà quello di chiudere comunque nella metà destra della classifica. Nei prossimi due turni, Nico Paz e compagni saranno impegnati rispettivamente contro Verona (in trasferta) e Inter (in casa), in due gare che saranno tutt'altro che scontate. Gli scaligeri cercheranno di trovare i punti necessari per agguantare la salvezza aritmetica, mentre i nerazzurri sono ancora in corsa per la vittoria del titolo. Tutto dipenderà anche dai risultati del Napoli di Conte, che in questo momento ha un punto in più e se la vedrà con il Parma di Chivu e il Cagliari di Nicola, con quest'ultima squadra che è stata proprio l'ultima vittima del Como, nel 3-1 di sabato scorso dove hanno trovato la rete Cutrone, Strefezza e Caqueret.