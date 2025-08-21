I lariani non si fermano. Como, manca un portiere: Peña, Stankovic o Meslier. Triennale sul tavolo per Laporte, occhi su Casadò

Il mercato del Como è chiuso, ha detto Fabregas, ma non sembra proprio così. Si lavora ancora all’arrivo di Inaki Pena, dal Barcellona, ma sono sorti numerosi problemi che ritardano l’operazione. I catalani vogliono allungargli il contratto per poi girarlo al Como in prestito per un anno, i lariani vogliono un’opzione più lunga o tutto il cartellino. Il Como ha allora chiesto informazioni al Venezia per Filip Stankovic, che lo scorso anno ha giocato 16 partite in serie A. Anche il Leeds ha offerto al Como il portiere Illan Meslier, per 5 milioni, dopo l’acquisto di Lucas Perri. Meslier, però, verrebbe a Como solo per fare il primo portiere: Fabregas sta valutando la situazione. Più chiara, invece, la trattativa con Aymeric Laporte. Il Como ha preparato un triennale per il difensore spagnolo, che prima deve rescindere con gli arabi dell’Al-Nassr. Laporte vuole giocare i prossimi mondiali, ma il Como deve competere con l’offerta dell’Athletic Bilbao, squadra dove è cresciuto il giocatore. Nella trattativa per Inaki Pena con il Barcellona, il Como ha parlato anche del ventunenne Marc Casadò, centrocampista centrale. I catalani chiedono 30 milioni, dopo aver rifiutato offerte inferiori da parte di West Ham e Wolverhampton. Fabregas preme anche per l’acquisto di Rodrigo Mendoza, fantasista dell’Elche: è convinto esploderà ai prossimi Mondiali under 20 e che il suo cartellino salirà di molto.

Enrico Levrini