I lariani protagonisti sul mercato. 4) Como sorpresa in zona coppe?. Ed ora Fabregas alza l’asticella

Vigilia di campionato, tempo di pronostici e si azzardano anche i nomi di possibili outsider del torneo. L’ambizioso Como di Cesc Fabregas non può ormai definirsi una sorpresa dopo quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, anzi l’allenatore vuole alzare l’asticella e provare ad avvicinarsi alla zona “coppe“, puntando su gioco, bellezza e coraggio. Ingredienti che sono la base di una squadra che da neopromossa ha dato spettacolo, vincendo e mostrando grande solidità. La ricchissima proprietà indonesiana non ha badato a spese in estate, e non solo per trattenere il tecnico spagnolo corteggiato dall’Inter: intanto sono rimasti talenti dello spessore di Nico Paz e Assane Diao (pur disputando solo metà stagione è diventato il miglior marcatore straniero del Como in serie A con 8 reti), ma sono stati spesi tanti milioni per prendere gente dello spessore di Morata, Baturina, Ramon, Rodriguez e tanti altri. Aspettando un portiere c’è da registrare il boom abbonamenti. E se la squadra partisse forte si potrebbe davvero sognare... G.M.