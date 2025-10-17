Il caso. La curva dei lariani in rivolta per la sfida col Milan in Australia

"I 50 inviti? No alla pagliacciata, la passione non si compra". Anche i tifosi del Como protestano per la decisione di far disputare in Australia, a febbraio, la partita di campionato col Milan per l’indisponibilità di San Siro. Ancor di più indispettiti i supporter lariani con un no durissimo all’invito rivolto dal club degli Hartono a 50 sostenitori per andare a Perth. "Carissimi presidente e Società – si legge sulla pagina ufficiale Curva Como 1907– ora conosciamo la vostra posizione riguardo alla partita Milan-Como che si giocherà a Perth. Parole eleganti, grandi discorsi sul ‘bene comune’, sulla ‘crescita’ e sul ‘sacrificio necessario’. Bene, allora parliamone. Il Como senza la sua gente non è il Como. Parlate di sacrificio come se fosse un concetto astratto, una parola da mettere in un comunicato. Per noi, invece, il sacrificio è vita quotidiana. E’ chi lavora tutta la settimana e la domenica si fa centinaia di km per esserci. E’ chi c’era in Serie D, nei campi che nemmeno il navigatore trovava.Forse qualcuno si è dimenticato che il calcio nasce dalla gente, non dalla strategia di marketing". Poi la chiosa finale: "Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro"