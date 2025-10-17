Acquista il giornale
  4. Il caso. La curva dei lariani in rivolta per la sfida col Milan in Australia

Il caso. La curva dei lariani in rivolta per la sfida col Milan in Australia

"I 50 inviti? No alla pagliacciata, la passione non si compra". Anche i tifosi del Como protestano per la...

di Redazione Sport
17 ottobre 2025
I tifosi del Como sostengono la squadra con passione nella curva dello Stadio Sinigaglia

I tifosi del Como sostengono la squadra con passione nella curva dello Stadio Sinigaglia

"I 50 inviti? No alla pagliacciata, la passione non si compra". Anche i tifosi del Como protestano per la decisione di far disputare in Australia, a febbraio, la partita di campionato col Milan per l’indisponibilità di San Siro. Ancor di più indispettiti i supporter lariani con un no durissimo all’invito rivolto dal club degli Hartono a 50 sostenitori per andare a Perth. "Carissimi presidente e Società – si legge sulla pagina ufficiale Curva Como 1907– ora conosciamo la vostra posizione riguardo alla partita Milan-Como che si giocherà a Perth. Parole eleganti, grandi discorsi sul ‘bene comune’, sulla ‘crescita’ e sul ‘sacrificio necessario’. Bene, allora parliamone. Il Como senza la sua gente non è il Como. Parlate di sacrificio come se fosse un concetto astratto, una parola da mettere in un comunicato. Per noi, invece, il sacrificio è vita quotidiana. E’ chi lavora tutta la settimana e la domenica si fa centinaia di km per esserci. E’ chi c’era in Serie D, nei campi che nemmeno il navigatore trovava.Forse qualcuno si è dimenticato che il calcio nasce dalla gente, non dalla strategia di marketing". Poi la chiosa finale: "Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro"

