Il Como ci prova ma la Roma ha un Dybala super

Il Como perde a Roma per 2 a 1, dopo aver dominato la partita fino all'espulsione di Kempf. I giallorosssi esplodono nel secondo tempo, grazie a un super Dybala, il Como per fermarlo ha commesso cinque ammonizioni su di lui, i gol di Salemaekers e Dovbyk, sono invece il marchio, della vittoria romana. Guindos in panchina, al posto di Fabregas, la formazione è la stessa vittoriosa, contro il Napoli. Dopo trenta secondi Pellegrini è già solo davanti a Butez che esce a croce, spaventando il romano che mette fuori. Il primo tiro in porta però è del Como, al 9' gran cross da destra di Da Cunha, Kempf, svetta più in alto di tutti di testa, ma la palla è alta. L'incalzante pressione del Como, sulla difesa giallorossa, non permette ai romani di esprimere gioco. Dopo uno scontro fra Dybala e Goldaniga in area, l'Olimpico chiede il rigore, ma Piccinini dice di no e non consulta il Var. Una bella triangolazione fra Diao, Nico Paz e Smolcic, porta un tiro di quest'ultimo abbondantemente fuori. Il Como dimostra di non aver paura e fa la partita, la Roma attendista usa il contropiede, ma con poca efficacia. Al 30' Dybala ha un occasione, ma il suo tiro è centrale e non crea problemi a Butez. Il Como fa tutto bene fino al limite dell'area, ma la Roma si difende in cinque e anche le giocate di Paz, non bastano. Però al 43' magica palla di Perrone in verticale per Da Cunha, che con velocità incredibile brucia Mancini ed infila Svilar in uscita. Ranieri a inizio ripresa, corre ai ripari mettendo la difesa a quattro e inserendo El Shaarawy e Dovbyk. Sono sempre Paz e Diao, che mettono in diffcoltà i romani il passaggio finale al 4', di Diao sfila davanti alla linea di porta, ma nessun comasco trova la zampata vincente. Anche Guidos si copre e passa al vecchio 4-2-3-1 con Cutrone centravanti e Vojvoda al posto di Caqueret. Cutrone ha subito un occasione al 13' impegna Svilar con un diagonale. Il pareggio della Roma arriva, con il suo vero primo tiro in porta, al 15' Valle scivola per contrastare Salemaekers, imbeccato da Celik, il suo tiro contrastato da Goldaniga, batte sulla parte interna della traversa ed entra in rete.

Le cose peggiorano per i lariani un minuto dopo, quando Kempf trattiene Dybala per maglia e si becca la seconda ammonizione e viene espulso, Como in dieci. La Roma ora è padrona del campo e cerca il colpo della vittoria. Annullato un gol a Diao al 24', dopo una discesa a sinistra di Cutrone, che poi è risultato in fuorigioco. Il Como al 31', con un azione dei due nuovi entrati, Rensk trova un autostrada a destra, il suo traversone taglia l'area con i tre difensori del Como a guardare e Dovbyk implacabile in spaccata mette in rete. Il Como mette intensità anche in dieci ed sfortunato nel finale quando al 42' Vojvoda, smarcato da Fadera al limite, prende la base del palo, il pallone rientra in campo, Cutrone da due metri tira fra le braccia di Svilar.

ROMA-COMO 2-1

Marcatori: Da Cunha al 44' pt; Salemaekers al 15' e Dovbyk al 31' st.

ROMA (3-4-2-1):Svilar 6,5 ; Celik 7 (dal 28' st Rensch 7), Mancini 6, Ndicka 6; Soulé 6 (dal 14' st Saelemaekers 7), Koné 5,5 (dal 14' st Cristante 6), Paredes 5,5, Angelino 7; Dybala 7, Pellegrini 6 (dal 1' st El Shaarawy 5,5); Shomurodov 5,5 (dal 1' st Dovbyk 6,5). A disposizione: De Marzi, Gollini, Hummels, Abdulhamid, Nelsson, Salah-Eddine, Gourna-Douath, Balzandi, Pisilli. All. Ranieri 7.

COMO (4-3-3): Butez 6,5; Smolcic 6,5 (dal 10' st Vojvoda 6), Goldaniga 6,5, Kempf 5, Valle 5,5 (dal 28' st Moreno 6); Caqueret 6,5 (dal 10' st Cutrone 5,5), Perrone 7, Da Cunha 7; Strefezza 6,5, Paz 6,5 (dal 37' st Ikoné sv) , Diao 6,5 (dal 28' st Fadera 6,5). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Douvikas, Jack, Ikoné, Engelhardt, Braunoder. All. Guindos - Fabregas 6,5.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 5,5.