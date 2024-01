Il Como riprende la corsa. Anche Roberts in panchina

Oggi alle 14 al Sinigaglia riprende il campionato per il Como, contro uno Spezia che ha necessità di punti salvezza (i liguri sono penultimi in classifica). In panchina siederà finalmente il nuovo allenatore Osian Roberts, chiamato dalla società per ovviare alla mancanza del “patentino“ per Fabrgas. I visti sono finalmente arrivati e ieri ha tenuto la sua prima conferenza stampa. Nel Como gli unici assenti saranno Kone e Mustapha, tutti gli altri presenti anche se Ioannou e Baselli non sono ancora al meglio e partiranno dalla panchina, come Cerri che è in attesa di sviluppi di mercato per una probabile cessione. Completamente recuperato Iovine, che partirà titolare a centrocampo. Si giocherà probabilmente con il modulo ad “albero di Natale“, con il solo Cutrone come punta centrale sostenuto dai due trequartisti Da Cunha e Verdi. "Giocheremo per vincere, come sempre - dice Roberts - attuando il nostro pressing e giocando alti. Non bisogna farci ingannare dalla classifica, lo Spezia è una buona squadra, non sarà facile".

(4-3-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Iovine, Abildgaard, Bellemo; Da Cunha, Verdi; Cutrone.