Il dopo gara. Fabregas bacchetta i suoi: "Se giochiamo così con la Lazio sarà dura»

COMOCesc Fabregas non è molto soddisfatto della prestazione dei suoi. "Nei primi venti minuti il Sudtirol ci ha messo in difficoltà - dice l’allenatore spagnolo -Abbiamo ancora molto da lavorare, tanti nuovi giocatori che si vedono adattare e conoscere fra di loro. Se giochiamo così, nella prima di campionato contro la Lazio, non abbiamo molte chance. Giocare con una squadra di Serie B ti lascia alcune situazioni favorevoli, che non abbiamo sfruttato. Di positivo prendo sicuramente il risultato, era da tempo che il Como non passava il primo turno di Coppa Italia. Ho tanti giocatori a disposizione in rosa, che sono in competizione sia in allenamento che in partita per conquistarsi un posto da titolare. Con questa società loro sono in una posizione privilegiata e devono dare il meglio. Abbiamo la possibilità, con tanti cambi di qualità, di poter fare la differenza, ma alcuni giocatori non hanno fatto bene. Chi pensa di giocare egoisticamente e non per la squadra, va in panchina". Nella seconda parte di gara ha esordito Alvaro Morata. "Non doveva giocare, abbiamo appena iniziato il lavoro con lui. Ha fatto una buona partita per la sua condizione attuale", dice ancora Fabregas.Bene Douvikas, con una doppietta: vuole dimostrare di poter essere il centravanti titolare del Como: "Sono contento che sia arrivato Morata, mi stimola a dare il meglio. Come lui cerco il posto di centravanti titolare della mia nazionale, per i prossimi Mondiali. E il Como mi sta dando questa opportunità". E.L.