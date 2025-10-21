Il ds Ludi. "Cesc il nostro artista. Sta valorizzando un gruppo di talenti»

Uno ha progettato la squadra, l’altro l’ha valorizzata. Il direttore sportivo da una parte, l’allenatore dall’altra. E oggi Carlalberto Ludi ha solo parole di elogio nei confronti del tecnico spagnolo. "Fabregas è il nostro artista e direttore d’orchestra - dice Ludi a Radio Anch’io Sport -, sta valorizzando un gruppo di grande talento e soprattutto sta lavorando nella direzione della crescita, per quel che riguarda la consapevolezza, la capacità di lettura delle situazioni da parte dei ragazzi. Questo è merito del mister".

Ma il Como può essere l’Atalanta del futuro e magari portare a casa un trofeo europeo?: "Non può che essere un sogno per una proprietà ambiziosa - spiega il ds -. Al tempo stesso però lavoriamo e giudichiamo i piccoli passi. Noi siamo focalizzati sul miglioramento quotidiano. Se poi questo ci porterà in Europa, saremo i più contenti del mondo. Se invece ci porterà a una salvezza più comoda rispetto all’anno scorso, saremo comunque soddisfatti perché vorrà dire essere cresciuti ancora in un contesto così difficile come la Serie A".

Poi la chiosa sul legame con Fabregas: "Con Cesc abbiamo un rapporto straordinario, di grande fiducia reciproca. Lavoriamo sul quotidiano, poi tireremo una riga a maggio, se e quando arriverà un’altra offerta per lui. Ad oggi è molto felice di stare a Como".

G.M.