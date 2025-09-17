Il grande ex. Frecciata di Morata: "L’addio ai rossoneri?. Parlo a fine carriera»

Pian piano Alvaro Morata si sta prendendo il Como, anche se sulla prestazione di lunedì sera pesa come un macigno quel gol mancato in “tapin“ che avrebbe potuto chiudere il match con Genoa e invece ha rimesso in partita i liguri capaci di pareggiare (con merito) in pieno recupero. Ma l’attaccante spagnolo ha le qualità, l’entusiasmo e l’esperienza per dare un contributo importante alla squadra dell’amico Cesc Fabregas (da ieri tra i nuovi allenatori Uefa Pro) e riscattare l’ultima stagione fra alti e bassi.

Un’annata che però il capitano della Spagna campione d’Europa non getta alle ortiche: "Quando si vincono tre coppe (Supercoppa Italiana, Super Lig e Coppa di Turchia, ndr) è difficile parlare di stagione complicata - replica deciso -. L’anno scorso con il Milan ho vinto al Bernabeu in Champions, ho disputato belle partite, abbiamo conquistato un trofeo prestigioso battendo Juventus e Inter. Non è stata un’annata negativa".

Però Morata un sassolino se lo toglie e “punge“ la sua ex squadra quando parla della decisione improvvisa di chiudere il rapporto, nella sessione invernale del mercato: "Vero che è stato negativo il modo in cui sono andato via, ma su questo non posso aggiungere altro. Magari ne parlerò quando smetto di giocare".