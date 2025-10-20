Il “mea culpa“ dei bianconeri. Capitan Locatelli ci mette la faccia: "Serve cattiveria»

"Dobbiamo essere più cattivi perché quella vista a Como non è stata una prestazione da Juventus. Quella c’è quando vinci, questa è la realtà...". Se la barca affonda il capitano non abbandona voltando le spalle, anzi è il primo a metterci la faccia. E Manuel Locatelli si presenta davanti ai cronisti per il “mea culpa“, sincero e apprezzato dal popolo bianconero. Tutto ciò dopo aver visto dalla panchina, negli ultimi minuti, sbriciolarsi le speranze di riaprire il match: "E’ chiaro che non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiato per come abbiamo giocato e perchè abbiamo sbagliato dei dettagli che poi fanno la differenza. C’è rammarico, vero, ma non bisogna farne un dramma. Ci siamo parlati col mister dentro e sicuramente certe cose vanno migliorate. Dobbiamo restare uniti e pensare subito al Real Madrid".

Sotto gli occhi, però, i soliti errori. Quelli che ancora non si riescono a correggere. "Non è facile - spiega Locatelli -, ogni partita è una storia a se. Serve maggior concentrazione, anche nelle palle inattive. Ma anche un po’ più di equilibrio e voglia di far gol, perché a mio parere sbagliamo alcune scelte importanti negli ultimi metri. Nel finale il mister ha fatto una scelta in cui voleva premiare le due punte, poi bisognava far meglio sia prima che dopo. Ora bisogna star qui per lavorare ben sapendo di dover migliorare in tante cose, tutti, non solo gli attaccanti. Ma abbiamo fiducia, quella non deve ma mancare nello spogliatoio ed essere squadra anche in quello". Testa dunque alla Champions League, immaginando nuove soluzioni, magari in mediana: "È chiaro che è un avversario completamente diverso. Probabilmente cambierà qualcosa, noi dobbiamo cercare di alzare la testa: quando indossi questa maglia hai l’obbligo di cercare di vincerle senza alibi, senza scuse, senza parlare di stanchezza e dare solo di più".

Chiosa finale sul Como, con meritati elogi agli avversari: "Al di là del mio derby “personale“, in quanto lecchese, la verità è che la squadra gioca molto bene e il mister è molto bravo. Andava fatta una partita fisica e questo ci è mancato nel primo tempo, questi sono dettagli che andrebbero sistemati".

G.M.