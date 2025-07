Il mercato del como. Proroga per Paz. Il Real Madrid può ricomprarlo fino al 15 luglio

Il Real Madrid non ha ancora fatto scattare la clausola di riacquisto per Nico Paz (nella foto), che sembra quindi più vicino a rimanere al Como per un’altra stagione. In realtà le merengues (secondo quel che trapela) avrebbero tempo fino al 15 luglio per una concessione della Fifa alle formazioni partecipanti al Mondiale per club, relativa alle prelazioni in scadenza alla data di ieri. L’argentino ha già fatto sapere di voler rimanere un’altra stagione alla corte di Cesc Fabregas. Avere o no Paz cambia molto per il Como, che con l’argentino avrebbe un attacco da prime posizioni in A: Paz, Baturina e Diao (ma c’è anche Jesus Rodriguez che oggi svolgerà le visite mediche) alle spalle di Morata.

C’è incertezza per quanto riguarda il futuro di Perrone, perchè il Como non ha ancora trovato un accordo con il Manchester City per il rinnovo del prestito o la cessione del giocatore. Como e Milan lo hanno invece già trovato per Morata: manca il si del Galatasaray. I lariani sono poi ai dettagli per l’esterno dell’Az Alkmaar, Jayden Addai, diciannovenne attaccante esterno olandese. Infine, il Como si è rifatto vivo con il Tolosa per Charlie Cresswell, difensore del Tolosa, che non ha ancora rinnovato. La richiesta è di 20 milioni, si sta cercando di abbassarla. Per quanto riguarda Thiaw, il difensore ha preso tempo.

Enrico Levrini