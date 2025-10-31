Il miracolo di Nicola. L’Europa è a un punto

Cesc Fabregas e il Como vogliono continuare a sorprendere. Domani, nella partita della verità contro il Napoli, i lariani dovranno dimostrare di meritare la zona Europa. Il tecnico spagnolo sta dando continuità al suo calcio, che ora non è solo spettacolare, ma anche redditizio e dopo nove giornate (e il quinto posto in classifica) inizia a mettere paura alle grandi. "Noi non guardiamo la classifica, cerchiamo solo di crescere ed ora che siamo al completo possiamo fare sicuramente meglio del decimo posto dello scorso campionato - ha dichiarato -. L’Europa non è un obiettivo al momento, ma uno stimolo a far meglio. Vedremo nelle prossime giornate".

La scorsa stagione, i lariani avevano già fatto vedere la loro qualità nelle due partite disputate contro i partenopei. All’andata al Maradona il Como, nel primo tempo, ha giocato con il suo interminabile possesso palla e tutto l’ambiente calcistico si è accorto della stella nascente Nico Paz, quando ha preso palla a metà campo e colpito il palo con un tiro improvviso dai trenta metri. Nel secondo il Napoli ha poi vinto 3-1, ma i lariani hanno tenuto botta fino alla fine e tenuto a lungo il Napoli sull’1-1, con il gol di Strefezza. La vittoria nel ritorno al Sinigaglia, per 2-1, è stata clamorosa e ha riaperto la corsa scudetto a favore dell’Inter.

Il pressing e il possesso dei lariani hanno messo in difficoltà Conte per tutta la partita e si pensa che questa sarà la strategia anche domani al Maradona. La squadra di Fabregas, nel campionato precedente, giocava per salvarsi. Oggi si è molto rinforzata, nel mercato estivo, soprattutto ha sistemato la difesa. I lariani sono la seconda miglior retroguardia del campionato, con solo sei reti subite, dietro alla Roma. L’arrivo di Diego Carlos e Jacobo Ramon ha portato quella fisicità che mancava. La vittoria in casa contro la Juventus, per 2-0, ha portato entusiasmo fra i tifosi, ma anche la consapevolezza di avere ora le armi giuste per competere con le grandi del campionato.

Il Como non è più una sorpresa, ma una certezza e le prime in classifica iniziano tutte a considerare, gli incontri coi comaschi come complicati e non da affrontare sottogamba. Ora l’ampia rosa a disposizione di Fabregas permette ai lariani di giocare più partite con uomini diversi, senza scendere di qualità e intensità. Contro il Verona, il tecnico ha fatto riposare diversi giocatori: Moreno, Morata, Perrone, Addai e fatto giocare spezzoni di partita a Smolcic, Rodriguez, Vojvoda e Kempf. Questi saranno sicuramente in campo al Maradona insieme a Nico Paz e Butez, che sono titolari inamovibili.

Le partite in stagione hanno poi dimostrato che il Como si trova bene contro le squadre che giocano a calcio e ha difficoltà contro chi si chiude, come è successo contro Parma e Genoa. La partita contro l’Atalanta, ad esempio, è stata senza respiro per novanta minuti. Quando si aprono gli spazi il Como può essere devastante, questo è un errore che non dovrà fare il Napoli.