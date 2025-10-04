Il silenzio di Fabregas. Il Como senza Cesc. Ludi punge gli arbitri

C’è curiosità per il derby lombardo fra Atalanta e Como che si giocherà stasera alle 20,45 alla New Balance Arena. Le due squadre devono fare punti per rimanere nella zona medio-alta di classifica, ma hanno tutte e due problemi di formazione. I lariani saranno senza gli infortunati Sergi Roberto (ne avrà almeno per un paio di mesi), Diao e Dossena e senza gli squalificati Rodriguez e Fabregas. "Abbiamo costruito una rosa performante - dice il ds Carloalberto Ludi, ieri in conferenza al posto di Fabregas - e ci sono diverse soluzioni di formazione. L’Atalanta è una squadra che gioca in Champions e per noi è un banco di prova stimolante, anche loro hanno diverse assenze, ma sopperiranno con facilità. Ce la giocheremo alla pari. Spiace per la squalifica di Cesc, non ha detto nulla di offensivo a Di Bello, a fine partita. Il suo carattere focoso ha probabilmente influito sulla sua espulsione".

Sono diverse le soluzioni che il Como può adottare stasera per sostituire gli assenti. Anche la difesa, il reparto meno colpito, potrebbe vedere qualche cambiamento. Sulla destra, ad esempio, con l’ex atalantino Posh al posto di Vojvoda, mentre al centro c’è un dubbio su Ramon, sostituito nella ripresa dell’ultima partita per una contrattura. In settimana lo spagnolo si è allenato regolarmente, ma solo all’ultimo si deciderà: eventualmente è pronto Kempf. In mediana è assente Sergi Roberto, c’è un ballottaggio fra i due francesi Caqueret e Da Cunha, con quest’ultimo favorito. Diverse invece le soluzioni per sostituire lo squalificato Rodriguez, Addai potrebbe partire a destra e Kuhn a sinistra, oppure essere sostituito dallo stesso Da Cunha. Anche Vojvoda ha qualche chance di giocare, come esterno destro di attacco invece che in difesa. Nico Paz sarà presente come trequartista, dietro a Morata o Douvikas. "Morata si sta ambientando sempre di più - continua Ludi - è stato un acquisto mirato e voluto, come Baturina, un altro con grandi potenzialità. Stanno giocando meno, ma arriverà il loro momento. Loro lo sanno e lavorano sereni senza problemi".

Sul caso del rosso a Rodriguez, Ludi ha espresso la posizione del club. "Abbiamo fatto ricorso, attendiamo il responso la settimana prossima, tanto con il rosso una giornata è automatica. Siamo rimasti molto sorpresi dalle tre giornate di squalifica al giocatore, il suo gesto non è stato violento, ma vogliamo anche evitare di fare polemiche sull’accaduto".

(4-2-3-1): Butez; Posh, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Morata. All. Levrini.