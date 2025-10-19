Il sogno bello e... possibile. Como, ora batti la Juventus

Grande sfida all’ora di pranzo fra Como e Juventus, che cercano un rilancio, verso i piani alti della classifica. Si gioca alle 12,30, in un Sinigaglia ormai “sold out“ da giorni e dopo la pausa delle nazionali, che a Como ha alimentato polemiche fra i tifosi, con vari comunicati per la trasferta in Australia e sulla situazione del nuovo stadio.

I lariani hanno diversi problemi di formazione, dopo che il giudice sportivo, ha respinto il ricorso per le squalifiche di Rodriguez e Fabregas, a cui va aggiunto l’infortunio di Addai (con la nazionale) e agli altri stabili in infermeria da giorni, come Diao, Roberto Sergi e Dossena. "Gli infortunati sono diversi, ma lo staff medico e fisioterapico, sta facendo il massimo per recuperarli - spiega il ds Ludi -. Nessuno ovviamente sarà in campo con la Juve, quando si è fatto male Addai con la nazionale ci siamo spaventati, ma sta recuperando bene, fra un paio di settimane lui e Diao forse saranno disponibili. Kuhn si è allenato solo questa mattina, non sappiamo se partirà dall’inizio"

Quindi grandi problemi per il vice Guindos (che dirigerà la squadra) sugli esterni, dopo il fallimentare adattamento di Baturina sulla sinistra, contro l’Atalanta: oggi probabilmente si rispolvererà Da Cunha, che ha giocato in quella posizione tutto il campionato, due stagioni fa. Eventualmente il suo sostituto a centrocampo sarà Caqueret. Tanti anche gli altri ballottaggi: in difesa a destra fra Posch e Vojvoda e al centro fra Ramon e Kempf, questo dipenderà dalla presenza in campo di Vlahovic, con lo spagnolo favorito sul tedesco, per una maggiore propensione sui colpi di testa. Vojvoda potrebbe essere schierato, anche come esterno d’attacco, sulla destra, viste non le ottime condizioni di Kuhn, il quale fa fatica a recuperare, dal problema al tendine d’achille, che lo tormenta da inizio stagione.

Inutile dire che sarà, la partita di Morata, l’ex bianconero, che non ha ancora ingranato con il Como, in questa stagione e che non è stato convocato in nazionale spagnola, è rimasto due settimane a lavorare a Mozzate, nella speranza di segnare la rete dell’ex. "Non so se Morata giocherà dall’inizio, ma è molto motivato - continua Ludi -. La differenza potrà farla anche il pubblico che ci sostiene, il Sinigaglia è un fortino, la partita con la Juve è uno stimolo ed un emozione per tutti, sappiamo di potere fare bene e i tifosi saranno orgogliosi della squadra. Un giocatore chiave della partita può essere Diego Carlos, avrà davanti Vlahovic e Yildiz, con lui la squadra sta prendendo poche reti rispetto alla scorsa stagione, era il giocatore con fisicità che ci mancava, lo abbiamo scelto per questo. Anche Nico Paz potrebbe fare la differenza, non è detto che sia destinato subito al Real Madrid, sarà lui a decidere. Il confronto con Yildiz sarà esaltante, sono i due giovani più forti del campionato ma io scelgo Nico"