Como-Juventus: ancora Kolo Muani in avanti. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Como, 6 febbraio 2025 - Il Como ospita la Juventus al Giuseppe Sinigaglia nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A. I lariani vogliono tornare a fare punti dopo le sconfitte contro Atalanta e Bologna, mentre i bianconeri, reduci dalla vittoria per 4-1 contro l’Empoli, cercano continuità nella corsa alle posizioni di vertice del campionato.

I precedenti

La prossima sarà la 28ª sfida tra Como e Juventus in Serie A: il bilancio sorride ai bianconeri che conducono per 14 successi a tre, 10 pareggi completano il quadro. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro il Como in Serie A (13V, 9N), l’ultima vittoria dei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia) – si tratta infatti della striscia più lunga senza successi del Como contro una singola avversaria in Serie A.

Il Como ha perso senza segnare la gara d’andata contro la Juventus (0-3 il 19 agosto scorso) e potrebbe chiudere due partite di fila senza reti contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 1988 e febbraio 1989 (due); più in generale i lombardi hanno mancato il bersaglio in 14 incontri contro la Juventus e contro nessun’altra squadra contano più sfide senza gol realizzati nel torneo (14 anche contro la Roma).

La Juventus ha incassato appena tre reti nelle ultime 14 sfide contro il Como in Serie A (11 clean sheet nel periodo), per i bianconeri lo stesso numero di gol subiti nelle precedenti quattro gare con i lariani nel torneo (tre appunto). La Juventus ha pareggiato le ultime due gare giocate di venerdì in Serie A (v Genoa e Cagliari nel 2023/24) dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro partite di questo tipo (1P). Como e Juventus tornano a sfidarsi al Sinigaglia in Serie A per la prima volta dal 22 febbraio 2003 – successo dei bianconeri per 3-1 in quel caso (gol di Camoranesi, Di Vaio e autorete di Juarez per la Vecchia Signora e di Pecchia per i comaschi).

Le curiosità

La prossima sarà la partita numero 3100 della Juventus nella storia della Serie A: solo l’Inter (3136) ne conta di più nel massimo campionato; inoltre i bianconeri (5396) si trovano a quattro marcature dai 5400 gol nella competizione. La Juventus ha vinto l’ultima gara di Serie A contro l’Empoli e non ottiene due successi di fila in campionato da inizio novembre (contro Udinese e Torino in quel caso). Solo Milan (56) e Parma (49) hanno registrato più attacchi diretti (ovvero il numero di sequenze su azione che inizia nella propria metà campo e ha almeno il 50% di movimenti in avanti e termina con un tiro o un tocco in area avversaria) rispetto a Como e Juventus in questo campionato (entrambe 38, come la Lazio). Da una parte il Como è la squadra che ha subito più gol nei minuti di recupero finali in questo campionato (sette), dall’altra solo la Lazio (cinque) ha segnato più reti della Juventus (quattro, al pari di Napoli e Parma) oltre il 90’. Como (85%) e Juventus (82%) sono due delle tre squadre, insieme al Monza (85%), ad aver segnato più gol in percentuale su azione nella Serie A 2024/25: 23 su 27 per i lariani e 32 su 39 per i bianconeri.

Il Como ha perso le ultime due partite di campionato contro Atalanta e Bologna; in questo torneo solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila: tra ottobre e novembre scorsi (contro Torino, Lazio ed Empoli). Nonostante la sconfitta interna più recente per 1-2 contro l’Atalanta in campionato (il 25 gennaio), il Como ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (2P), per la formazione Lariana tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 14 davanti al proprio pubblico nella competizione (7N, 4P). Il Como non ha segnato nell’ultimo match di campionato (0-2 contro il Bologna) e potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2003.

Il commento di Fabregas

“La Juventus è una squadra forte, con un allenatore che ha un’idea chiara di gioco - le dichiarazioni in conferenza stampa di Cesc Fabregas - Analizzando le sue partite, si capisce il perché di tante scelte tattiche. Thiago Motta ha una visione del calcio interessante e affrontare una squadra così è una grande sfida. È un club incredibile, lo sappiamo tutti, ma vogliamo che chiunque venga a Como debba trovarsi a giocare una gara dura, una vera e propria battaglia. Stiamo lavorando per cambiare la mentalità e rendere ogni sfida difficile per qualsiasi avversario, con rispetto ma senza timore.”

Le parole di Thiago Motta

Queste le parole pronunciate da Thiago Motta in vista dell'incontro: "Sarà una gara complicata. Il Como è una squadra forte, che gioca bene a calcio e ha messo in difficoltà tante squadre di livello. Si sono rinforzati in questo mercato invernale, di conseguenza sono diventati ancora più competitivi e noi dovremo essere focalizzati soltanto su questa sfida per tornare a casa con un risultato positivo. Quando parlo di ambizione non posso non citare Fabregas. Il suo Como ha affrontato tutte le partite di questo campionato giocando con coraggio e accadrà anche domani (venerdì 7 febbraio). Sta dimostrando di essere un allenatore molto preparato. Sono contento e orgoglioso di tutti i miei ragazzi, di chi c'era prima e di chi è arrivato in questa sessione di mercato. Continueremo a lavorare con determinazione per raggiungere i nostri obiettivi. Questi ragazzi stanno dando tutto, hanno una dedizione al lavoro straordinaria. Lo ripeto sempre, ma è giusto sottolinearlo. Sappiamo anche che alla fine, però, è il risultato che conta, di conseguenza continueremo a impegnarci per ottenere risultati migliori”.

"La crescita di questo gruppo è continua. Stiamo cercando di crescere quotidianamente, allenamento dopo allenamento, ed è questo il nostro principale obiettivo. Soltanto così potremo avere la continuità di risultati che vogliamo – ha detto ancora l’allenatore bianconero –. Ho parlato con Alberto Costa spiegandogli la sua esclusione dalla lista Uefa, l'ha compresa e accettata tranquillamente. La sua esclusione non significa che io e il mio staff non siamo soddisfatti di lui. Siamo molto contenti del suo lavoro, ci piace perchè è arrivato con tanta ambizione. Si impegna tutti i giorni, è molto giovane, ma ha l'ambizione di voler dimostrare quotidianamente tutto il suo valore. Sono sicuro che quando arriverà la sua opportunità saprà sfruttarla al meglio. Al di là di essere mancini, anche se per natura i mancini siano forti tecnicamente, Kelly e Veiga possono giocare insieme. Per di più uno può giocare come terzino (Kelly) e l'altro come centrale di difesa (Veiga). Volendo quest'ultimo può essere schierato anche a centrocampo, ha già giocato in quella zona di campo in carriera. Sono due giocatori che per le loro caratteristiche e il loro livello aiuteranno la squadra quando ne avrà bisogno. Eravamo tutti d'accordo sul portare Kolo Muani a Torino perché un giocatore del suo calibro poteva soltanto alzare il livello della nostra squadra e lo ha già dimostrato in queste prime due gare, ma può fare ancora meglio. L'atteggiamento di Vlahovic è stato impeccabile, dal primo giorno di ritiro. Si è sempre allenato bene e ha sempre dato il suo contributo alla squadra. Anche quando non era al meglio si è sempre dimostrato disponibile stringendo i denti. Sono felice per Cambiaso che è rimasto in una grande squadra come la Juventus. Penso che abbia sempre avuto il desiderio di restare con noi. Contro il Como non ci sarà e come lui anche Kalulu e i giocatori alle prese con infortuni più lunghi".

Le probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Alex Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Orario e dove vedere la sfida

Como-Juventus è in calendario per venerdì 7 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

La designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà il signor Abisso, coadiuvato dai suoi due assistenti Vecchi e Bahri. Il quarto uomo sarà Monaldi, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Guida e Maggioni.