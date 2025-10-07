La rivelazione. Il 20enne Addai ha già conquistato. Fabregas e il Como

In riva al lago brilla la luce di Jayden, ennesimo talento scoperto da Cesc Fabregas e già diventato punto di riferimento del Como. Anche a Bergamo il 20enne olandese di passaporto ghanese, arrivato la scorsa estate alla corte degli Hartono, è stato protagonista di una prestazione di spessore sulla fascia destra. Lanciato titolare nella mischia vista l’assenza per squalifica di Jesus Rodriguez, Addai ha mostrato le sue qualità migliori: scatto, progressione, dribbling. Tanta roba per un ragazzo pagato 14 milioni e che nella passata stagione ha vinto la Youth League con la maglia dell’AZ Alkmaar.

"Penso che Jayden abbia un potenziale straordinario. È un giocatore con grandi margini di crescita e cercheremo di aiutarlo a diventare il miglior calciatore possibile. Lo abbiamo voluto qui perché abbiamo visto in lui qualità importanti: l’uno contro uno, l’attacco agli spazi, la personalità, la dedizione. Ma la cosa più importante è che continui a crescere e che si inserisca nel gruppo nel modo migliore", disse di lui Fabregas dopo la finale della “Como Cup“ in estate.

"Sono qui perché ho guardato la rosa e ho visto tanti giovani che hanno vere opportunità - le parole di Addai -: ragazzi che, come me, altrove erano ai margini della prima squadra ma qui giocano tanto. Ho parlato con l’allenatore e con il club del progetto e ho capito che questo era il posto giusto per crescere e giocare".

Giulio Mola