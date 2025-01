Corrida all’Olimpico: il Como brilla, va in svantaggio e la riagguanta con Cutrone

Como, 10 gennaio 2025 – Finisce in pareggio per 1 a 1 la sfida fra Como e Lazio, una partita molto dura, in cui i giocatori non si sono risparmiati colpi e ruvidezze varie. Le reti di Dia e Cutrone, così come il bel gioco del Como, hanno deliziato l'Olimpico.

Le due squadre giocano con uno speculare 4-2-3-1. Fabregas fa esordire fra i pali il nuovo portiere Butez, arrivato da solo 48 ore. Fadera sgasa subito sulla fascia per ben due volte e al 4' smarca Paz davanti a Provedel, ma il pallonetto dell’argentino esce di poco.

Il Como spinge e prende un incrocio dei pali con un colpo di testa di Kempf, dopo una punizione di Strefezza da destra. Nell’inizio fulminante dei lariani anche Strefezza va vicino al gol, con un tiro secco che impegna Provedel.

Nico Paz esce dopo l'infortunio successivo a un'entrata di Gigot

La Lazio, fiutato il pericolo, alza le linee e inizia a pressare, su ordine del tecnico Baroni. Gigot, neanche sanzionato, interviene duro sulla caviglia sinistra di Paz e lo costringe a uscire. Fabregas non si scoraggia e butta nella mischia il nuovo Diao, appena arrivato dal Betis.

Butez si mette in mostra bloccando un tiro da fuori di Pellegrini al 29'. Cutrone d'astuzia ruba palla a Guendouzi, poi tira al volo ma la sfera supera di poco la traversa. La Lazio si riversa in area comasca e va in vantaggio. Dopo una palla persa a sinistra da Moreno, Guendouzi approfitta per pescare Dia in area che, marcato di spalle da Kempf, batte Butez di sinistro.

L'uscita di Paz ha condizionato il gioco del Como, più timoroso a impostare la manovra.

L’inizio di ripresa è di marca comasca con due colpi di testa pericolosi. Il primo è di Kempf, con palla che finisce alta, mentre il secondo è una capocciata di Dossena su angolo diretta all'incrocio: Provedel è battuto, ma Gigot sulla linea salva di testa. Il Como chiede un cartellino per Pellegrini – sarebbe il secondo per lui – dopo una trattenuta della maglia di Diao, sull’out destro.

La partita si fa ancora più dura. Tchaouna rimedia due ammonizioni in meno di un minuto e viene espulso al 57’ dopo un fallo a centrocampo su Moreno.

Iniziano le occasioni per il Como. Gran cross di Van der Brempt, in area il piccolo Strefezza sorprende tutti di testa e manda di poco alto. Rovella ferma Diao con un placcaggio tipo rugby, successivamente al fallo commesso dal portoghese su Guendouzi: ammonizione per tutti e due.

La Lazio è pericolosa in contropiede sulla destra, con Isaksen che fa tutta la corsia e spara un destro, costringendo Butez alla parata più difficile della serata. Al 24' Strefezza libera Fadera in area: il suo tiro è angolato ma Provedel ci arriva ancora e mette in angolo.

Il Como schiaccia la Lazio in area e al 27' pareggia. Discesa di Van Der Brempt, che lascia la sfera a Strefezza. L'italobrasiliano confeziona un traversone a effetto che rimbalza a terra e viene raccolto da Cutrone, abile a battere Provedel con un tuffo di testa.

Fabregas inserisce Belotti, toglie Moreno e passa alla difesa a tre con due punte per provare a vincere la partita. È la Lazio, però, a sbagliare il raddoppio, dopo una carambola che si conclude con un’incomprensione fra Dia e Guendouzi. Uno a uno: il Como poteva anche vincerla, ma un punto all’Olimpico fa classifica e morale.

Lazio-Como 1-1 (1-0) Marcatori: Dia al 34' pt; Cutrone al 27' st.

Lazio (4-2-3-1): Provedel 7 ; Lazzari 6 (dal 14' st Marusic 5,5), Gigot 6,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (Tavares dal 14' st 6); Guendozi 7, Rovella 6,5; Isaksen 6,5 (dal 28' st Hysaj 6), Tchaouna 4, Dele-Bashiru 6,5; Dia 6,5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Noslin, Castrovilli, Basic. All, Baroni 6,5.

Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Van Der Brempt 7, Dossena 6, Kempf 5,5, Moreno 6 (dal 23' st Belotti 6); Engelhardt 6, Da Cunha 6,5; Strefezza 7 (dal 39' st Kone sv), Paz sv (dal 19' pt Diao 6), Fadera 7; Cutrone 6,5 (dal 39' st Mazzitelli sv). A disposizione: Audero, Reina, Iovine, Gabrielloni, Fellipe, Braunoder, Andrealli, Chinetti, Verdi. All. Fabregas 7. Arbitro: Tremolada 5