Le pagelle dei lariani. Butez sempre attento. Diao, che passaggio. Paz ben controllato
BUTEZ 6,5. Due grandi parate su McTominay e Politano. SMOLCIC 6,5. Limita Spinazzola, ma cala di agonismo dopo l'ammonizione. RAMON 6,5....
BUTEZ 6,5. Due grandi parate su McTominay e Politano.
SMOLCIC 6,5. Limita Spinazzola, ma cala di agonismo dopo l’ammonizione.
RAMON 6,5. Hojlund non gli dà molti problemi.
KEMPF sv.
VALLE 6. Spinge poco, ma copre gran parte del campo.
PERRONE 6,5. Innesca più volte Paz e Morata nella parte centrale del campo. E si propone sempre in attacco.
CAQUERET 7. Preferito a Da Cunha, mostra personalità e illumina con qualche passaggio in area non sfruttato dai compagni.
DIAO 7. S’inventa un passaggio magico per Morata nell’azione del rigore, salta spesso Di Lorenzo con facilità, ma non va alla conclusione.
PAZ 5,5. Il più atteso viene controllato a vista dai partenopei, Anguissa non gli dà respiro.
ADDAI 6. Crea problemi sulla fascia per tutta la partita, cala nella ripresa ma sta tornando in forma.
MORATA 5. Il rigore sbagliato macchia la buona prestazione del primo tempo, poi cala.
FABREGAS 7. Mostra coraggio e voglia di fare gioco anche al Maradona.
Carlos 7. Roccioso come sempre, le prende e le dà senza problemi.
Posch 6. Il Napoli sale di tono e Fabregas lo mette per dare maggior copertura. Svolge il suo compito.
Da Cunha 6. Inserito per risolvere i problemi a centrocampo, ci riesce parzialmente.
Rodriguez e Douvikas sv
VOTO SQUADRA 7.
Enrico Levrini
