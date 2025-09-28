Le pagelle dei lariani. Douvikas da applausi. Perrone in difficoltà. Carlos e Ramon senza sbavature
BUTEZ 6. Inoperoso nel primo tempo, “bucato“ da Baschirotto. POSH 6. Cala nella ripresa, dopo un buon inizio. DIEGO CARLOS 7. Solido...
BUTEZ 6. Inoperoso nel primo tempo, “bucato“ da Baschirotto.
POSH 6. Cala nella ripresa, dopo un buon inizio.
DIEGO CARLOS 7. Solido difensore, sfiora la palla di testa sul gol di Baschirotto.
RAMON 6,5. Senza sbavature, ma dopo l’ammonizione Fabregas decide di lasciarlo negli spogliatoi.
VALLE 6,5. Molto efficace fino a quando la Cremonese non sale di tono e lo costringe a non salire più.
PERRONE 5,5. In netta difficoltà contro il folto centrocampo grigiorosso.
SERGI ROBERTO sv. Fuori dopo 21’ per infortunio. KUHN 6. Agile come sempre a destra, avaro nelle conclusioni.
PAZ 7,5. Sublime come sempre, nonostante i falli subiti. Segna e si carica sulle spalle tutto l’attacco con il Como in dieci.
RODRIGUEZ 6. Imprendibile a sinistra, ma l’espulsione gli toglie almeno un punto.
DOUVIKAS 6,5. Solito lavoro di sponda, esce fra gli applausi del Sinigaglia.
All. FABREGAS 6. Il Como subisce nel secondo anche per qualche cambio sbagliato.
Da Cunha 7. Costretto a fare battaglia a centrocampo, con lui il Como sale di tono.
Kempf 5,5. Meno coraggioso del solito.
Addai 6. Prova solo una volta la magia: non riesce.
Caqueret 6. In dieci deve fare il boia e l’impiccato e non sempre ci riesce.
Morata sv.
VOTO COMO 6.E.L.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su