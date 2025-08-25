Le pagelle. Sorpresa Ramon. Da Cunha ci prova con la solita eleganza

BUTEZ 6,5. Poco impegnato fra i pali, fa più il playmaker dietro la difesa.

VAN DER BREMPT 7. Spinge e chiude con costanza e non fa passare nessuno.

RAMON 7,5. Una sorpresa. Lascia spesso la difesa, sfiora il gol in più occasioni, è l’arma strategica di Fabregas.

KEMPF 6,5. Pochi problemi con gli attaccanti della Lazio fuori condizione.

VALLE 6,5. Il solito lavoro sulla corsia senza errori.

DA CUNHA 7. Mezzo voto in meno, perchè non ha segnato, ma ci ha provato con la solita eleganza.

PERRONE 6,5. Geometrico come il solito, più a protezione della difesa che vicino all’attacco.

VOJVODA 7. Ovunque lo metti fa bene, a destra, a sinistra in difesa o in attaco.

PAZ 8. Tutti si chiedono cosa ci fa uno così a Como, assist, gol, intelligenza tattica, una stella mondiale.

RODRIGUEZ 7,5. Salta l’uomo con una facilità incredibile, si è subito integrato nel sistema di Fabregas, i compagni lo seguono sempre, in attesa di qualcoa d’illuminante.

DOUVIKAS 6,5. Sbaglia qualche palla di troppo, ma ha il merito di sbloccare un apartita che sembrava stregata.

Smolcic 6,5. Roccioso come sempre, lotta su ogni pallone.

S. Roberto 6,5. Mette ordine nel finale.

Morata 6. È in rodaggio, sia a livelllo fisico che di comprensione con i compagni ai lati che vanno a mille.

Caqueret e Kuhn sv.

All. FABREGAS 7,5. Ha superato il suo maestro Sarri e vendicato il 5-1 della scorsa stagione. Il suo Como spettacolo, anche stavolta ha lasciato il segno.

VOTO SQUADRA 7,5.

