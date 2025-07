L’ultimo acquisto. Il Como non si ferma. Preso anche Addai. Fabregas in pressing sul rossonero Thiaw

Dopo tante trattative, iniziano ad arrivare anche le firme. Prima Jesus Rodriguez, ieri è stato il turno di Jayden Addai (nella foto), diciannovenne esterno dotato di grande talento, con una sorprendente facilità nel saltare il difensore. Proveniente dagli olandesi del Az Alkmaar, dopo le visite mediche in mattinata si è passati alle firme dei contratti, con l’accordo per il trasferimento fissato a 14 milioni.

Cesc Fabregas, finite le vacanze, si trova a Mozzate per alcune lezioni tecnico tattiche a giocatori provenienti da tutto il mondo, che vanno dai 14 ai 18 anni e partecipano all’Elite Performance Summer Camp del Como. Finite le lezioni, si chiude negli uffici, con il ds Ludi e gli analisti video a lavorare sul mercato. Sta cercando, in tutti i modi, di convincere Malick Thiaw ad indossare la maglia del Como, lo ha invitato a vedere le strutture di Mozzate, gli ha anche proposto un aumento d’ingaggio, a 4 milioni per stagione, più di quanto prendeva al Milan.

Nel frattempo Nico Paz ha rifiutato la proposta del Real Madrid di un trasferimento al Bayer Leverkusen per sostituire Wirtz, passato al Liverpool. Nico vuole solo l’Italia, da capire se rimanendo a Como oppure trasferendosi all’Inter per giocare in Champions League.

