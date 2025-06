Martin Baturina al Como: il colpo di mercato più costoso della storia del club

Il primo colpo di mercato del Como è Martin Baturina, centrocampista offensivo della Dinamo Zagabria. Molte squadre europee erano su di lui, ma i lariani l’hanno spuntata con continui rilanci che sono partite dai 12 milioni, per arrivare ai 25, bonus compresi, che fanno di Baturina il giocatore più costoso della storia del Como. Non solo cifre monetarie importanti per il giovane croato del 2003, ma anche rendimento di altissimo livello in campo, per un giovane come lui. Finalista dell’European Golden Boy 2023, 24 presenze nelle coppe Europee nelle ultime due stagioni, con reti al Milan e al Monaco e 12 con la nazionale Croata con un rete, ne fanno già un giocatore di esperienza internazionale. Il profilo ideale cercato da Fabregas, che vuole investire su giovani forti, da modellare sulla sua idea di gioco. Ad annunciare il suo arrivo è stato direttamente il Presidente Suwarso, pubblicando sui suoi social personali immagini e video di Baturina. Il suo arrivo però è anche l’annuncio di un probabile addio di Nico Paz al Como, visto che i due giocano nello stesso ruolo. La situazione di Paz verrà valutata fra Como e Real Madrid, alla fine delle partite della nazionale Argentina.

Più complicata la trattativa per Yeremey Hernadez: il Como è sulle sue tracce da oltre un anno e ora anche Napoli e Juventus vogliono il giocatore. Il Deportivo la Coruna, fa un gioco di attesa, anche se pare che il giocatore abbia trovato un accordo con il Como, ma ha ancora un contratto fino al 2030, con la società spagnola. Il Como ha da piazzare una trentina di giocatori, per restringere la rosa, il più richiesto è Belotti che rientrerà dal Benfica; per quanto riguarda Ikonè è certo che non verrà riscattato o rinnovato il prestito, cosa invece che avverrà con Manchester City, per Maximo Perrone. I nomi nuovi accostati ai lariani sono diversi: serve un portiere dopo l’addio di Reina e si è in trattativa per Perin della Juventus. Anche la difesa necessita di due innesti di alto livello, anche a seguito del grave infortunio di Dossena, c’è interesse per il difensore svedese, Viktor Lindelof, cresciuto nel Benfica, che si è attualmente svincolato dal Manchester United, dopo otto stagioni con lo United. Il Como anche qui deve battere la concorrenza della Juventus, che lo ha messo nel mirino, dopo la conferma di Tudor. In attacco si sta provando a convincere Dzeko, appena svincolato dal Galatasaray. Fabregas cerca attaccanti di movimento come lui, anche se i 39 anni dell’ex Inter e Roma, possono essere un ostacolo, sul suo acquisto. Le voci rimbalzate da più parte dell’arrivo sul Lario di Cristiano Ronaldo, sono da ritenersi completamente infondate, basate solo su alcune quote di agenzie di scommesse inglesi. Ma sia attende a Como anche un colpo sensazionale, uno di quelli promessi che hanno convinto Fabregas a non andare all’Inter.