Mercato. Chiesto al Milan. Jimenez (prestito con diritto di riscatto)

Per la terza volta (o forse più) in questo 2025, il Como torna a bussare alle porte del Milan. Dopo aver cercato di portare in riva al lago Theo Hernandez (lo scorso gennaio) offrendo 40 milioni e aver strappato poche settimane fa il sì per Alvaro Morata, adesso nel mirino del club lariano c’è il giovane esterno classe 2005 Alex Jimenez del Milan (sotto contratto fino al 2028 con i rossoneri ma in rotta di collisione con Allegri dopo una “pepata“ chat contro l’allenatore pubblicata da Fabrizio Corona). L’idea del ds Ludi è quella di chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto (la valutazione è di 15 milioni di euro) e mettere il calciatore subito a disposizione del tecnico Fabregas che ad oggi può già contare su Valle e Moreno per la corsia di sinistra e Vojvoda più Van der Brempt sulla destra. L’allenatore spagnolo ha già avuto modo di conoscere Jimenez nel marzo del 2024 in occasione del match Milan-Real Madrid (quest’ultimo è il club in cui il calciatore nato a Leganes è cresciuto) di Youth League. Dunque, il roboante mercato del club di proprietà della famiglia Hartono non si ferma dopo le grandi spese estive: finora investiti oltre 100 milioni per rinforzare la rosa, anche se ad oggi il saldo finale è negativo di 90 milioni.

G.M.